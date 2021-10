WENN/Avalon/FayesVision

L’acteur de « Zack Snyder’s Justice League » et son ancienne fiancée auraient « beaucoup de choses à dire » après sa séparation avec la star de la MLB Alex Rodriguez.

AceShowbiz –

Ben Affleck peut rencontrer Jennifer Lopez à nouveau bientôt. Les « Ligue de justice de Zack Snyder” acteur, qui a été touché par des rumeurs de réconciliation avec le hitmaker “On the Floor” après sa séparation de Alex Rodriguez, aurait l’intention de « sortir à nouveau » avec elle.

« Ils passent un bon moment à traîner », a déclaré une source à propos des ex en parlant à PEOPLE. « Cela fait des années qu’ils n’ont pas rattrapé leur retard correctement. Ils ont beaucoup de choses à dire. Alors que les deux sont actuellement à Los Angeles, la source a ajouté: « Ils prévoient de sortir à nouveau. »

Les rapports sont arrivés quelques jours seulement après que Ben aurait effectué des visites de plusieurs jours au domicile de Jennifer à Bel-Air. À propos de la rencontre, une source a déclaré à Page Six : « La sécurité vient le chercher à proximité et le dépose après avoir passé quelques heures chez elle. »

Selon plusieurs points de vente, le «Fille disparue » L’homme de premier plan a été vu pour la première fois en train de quitter le « Mariage au fusil de chasse» Le manoir de l’actrice le 28 avril. Le lendemain, il a été vu en train d’être récupéré par son SUV Escalade blanc à l’hôtel Bel-Air et de rentrer à l’hôtel moins de quatre heures plus tard. Avant les visites à domicile, le couple se serait rencontré dans le même hôtel le 22 avril. Malgré les réunions, il a été révélé qu’ils n’étaient que « des amis … ils ne l’ont jamais été ».

Les retrouvailles ont eu lieu quelques semaines seulement après que Jennifer a confirmé sa séparation d’Alex. Dans une déclaration pour «Aujourd’hui« , ont-ils déclaré: « Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous sommes impatients de le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l’un à l’autre et à nos enfants.

Jennifer et Ben, qui se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de « Gigli« , ont été ensemble pendant 18 mois. Après s’être fiancés en novembre 2002, ils ont décidé de l’annuler en janvier 2004. Alors que le chanteur épousait un ami de longue date Marc Anthony après la rupture, son ex-fiancé est sorti avec lui et s’est marié Jennifer Garner. Cependant, les deux mariages se sont soldés par un divorce.

Article suivant

Adele éblouit dans un portrait sans maquillage publié à l’occasion de son 33e anniversaire

Lien source