Ben Affleck est franc à propos de sa reconnexion avec Jennifer Lopez près de 20 ans plus tard

Ben Affleck a récemment déclaré avoir renoué avec son ex-fiancée Jennifer Lopez, près de 20 ans après que le couple a mis fin à leur romance très médiatisée. Affleck s’est entretenu avec le journaliste Michael Hainey pour le numéro de décembre du WSJ. Magazine, et a parlé de lui et de Lopez en train de raviver la flamme entre eux. « Je peux dire que c’est vraiment beau pour moi », a déclaré Affleck.

L’acteur a poursuivi en disant que « l’une des choses » qu’il apprécie vraiment « dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c’est que cela a été géré d’une manière qui reflète cela. Et c’est une bonne histoire. C’est une belle histoire. Et, tu sais, peut-être qu’un jour je le raconterai. Je l’écrirai tout. » Affleck s’est arrêté ici, puis a dit en riant: « Et puis je vais l’allumer en feu. » La star de Tender Bar a également expliqué ce qu’il ressentait à propos de sa place dans la vie en ce moment, en déclarant: « J’ai beaucoup de chance dans ma vie d’avoir bénéficié d’une seconde chance, et je suis conscient que les autres n’ont même pas premières chances. »

Ben Affleck est notre star de la couverture de décembre/janvier ⭐ Dans le nouveau film « The Tender Bar », il incarne l’oncle Charlie, un barman et mentor affectueux d’un garçon dont le père est en grande partie absent. « J’avais l’impression que dans beaucoup de scènes, je parlais à mon jeune moi », dit-il. https://t.co/QOpuggxWCj pic.twitter.com/Qo5H9M0g1i – WSJ. Magazine (@WSJMag) 1er décembre 2021

Affleck a poursuivi: « La vie est difficile, et nous échouons toujours et, espérons-le, apprenons de ces échecs. La seule chose dont vous avez vraiment besoin pour profiter des opportunités offertes par cette croissance est la deuxième chance. J’ai certainement essayé de profiter de Je n’ai pas toujours réussi, mais dans les cas où j’ai réussi, ils se sont avérés être les aspects déterminants de ma vie. «

Lopez et Affleck se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000, après s’être rencontrés sur le tournage du film Gigli de 2001. Surnommée « Bennifer », la relation du couple a fait l’objet d’innombrables gros titres et d’un examen minutieux des médias, ce qui a conduit les paparazzis et les tabloïds à les suivre assez fréquemment. Ils se sont séparés en 2004, et Lopez a expliqué plus tard que la couverture médiatique constante était en grande partie la raison pour laquelle Affleck n’était pas à l’aise de poursuivre leur relation.

Après leur séparation, Lopez s’est marié et a eu deux enfants avec le chanteur Marc Anthony. Elle s’est ensuite séparée d’Anthony en 2011, puis a commencé une relation intermittente avec Casper Smart, son ancien danseur de sauvegarde. Affleck s’est également marié en épousant l’actrice Jennifer Garner. Le couple partage deux filles et un fils. En 2018, Garner et Affleck se sont séparés, la star de Gone Girl étant liée de manière romantique à plusieurs femmes différentes au cours des dernières années, dont Ana de Armas, sa co-star du prochain thriller, Deep Water. Lopez a commencé à sortir avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez en 2017. Le couple s’est fiancé en 2019, mais leurs noces ont été reportées deux fois. En avril, l’ancien couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés.