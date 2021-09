Ben Affleck est le plus grand fan de Jennifer Lopez au Global Citizen Live

Dans une récente interview avec Adweek, Ben a chanté les louanges de sa petite amie, qui a reçu le Brand Visionary Award de la publication.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation”, a-t-il déclaré, “parce que j’ai vu, encore et encore, des femmes de couleur approcher Jennifer et lui dire quel est son exemple en tant que femme forte et une femme qui réussit et exige sa juste part dans le monde des affaires signifie pour eux. »

Il a poursuivi: “Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde. Tout au plus, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui touchent les gens. Jennifer a inspiré un grand nombre de personnes à sentir qu’elles ont une place à la table dans ce pays. C’est un effet que peu de gens à travers l’histoire ont eu, un que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux que soutenir et admirer avec respect.

