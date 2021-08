Ben Affleck est «plus que prêt» à proposer à Jennifer Lopez

Les initiés disent que Ben Affleck proposera probablement à Jennifer Lopez très bientôt. Des sources proches du couple réuni ont déclaré à In Touch Weekly qu’Affleck était “plus que prêt” à proposer à Lopez et à reprendre leurs fiançailles là où ils s’étaient arrêtés il y a plus de dix ans. Comment exactement il réussira le grand geste est la seule question qui reste.

“Leur relation évolue rapidement. Jen est ravie de commencer une vie avec Ben et d’organiser un mariage”, a déclaré une source. Ils ont même déclaré que les familles respectives d’Affleck et Lopez étaient préparées pour la fusion, en disant: “Tous les enfants se sont rencontrés et tout le monde semble s’entendre.” Affleck et Lopez ont été fiancés pendant un certain temps au début des années 2000 et sont toujours restés cordiaux l’un envers l’autre par la suite. Affleck a ensuite eu des enfants avec son ex-femme Jennifer Garner – Violet Anne, 15 ans, Rose Elisabeth, 12 ans et Samuel Garner, 9 ans. Lopez a eu des jumeaux Maximilian David et Emme Maribel avec son ex-mari Marc Anthony. Ils ont maintenant 13 ans.

(Photo : Frederick M. Brown/.)

Jusqu’à présent, Affleck et ses représentants n’ont pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes sur la rumeur de la proposition, mais des sources affirment que son intensité est indéniable. Ils ont dit: “il est retombé dans le style de vie tourbillonnant de Jen”, et ce n’est “qu’une question de temps” avant qu’il ne se mette à genoux.

“Il est à fond”, a simplement déclaré une source. Des rapports précédents ont indiqué que Lopez ressent à peu près la même chose, donc les chances d’Affleck semblent bonnes. Lopez a dit oui et accepté une bague de lui une fois auparavant.

Affleck et Lopez sont sortis ensemble pour la première fois de 2002 à 2004 après s’être rencontrés lors du tournage de Gigli ensemble en 2001. Le couple était un favori des fans et une sensation de tabloïd, surnommé ” Bennifer ” dans l’un des premiers surnoms de couple de célébrités à avoir jamais été. Ils ont joué dans le film Jersey Gir en 2004, et Affleck est apparu dans le clip de “Jenny From the Block” de Lopez.

Lopez et Affleck se sont fiancés pour la première fois en novembre 2002 et ont programmé leur mariage pour septembre 2003. À l’époque, ils ont reporté le mariage avec un préavis de quatre jours seulement, affirmant qu’ils voulaient éviter « une attention médiatique excessive », selon un reportage contemporain de PEOPLE.

Affleck et Lopez ont rompu officiellement en janvier 2004, et tous deux ont été honnêtes à propos de la déchirement de la situation. Ils ont tous les deux parlé positivement l’un de l’autre lorsqu’on leur a demandé et sont restés amis. Lorsqu’ils ont ravivé leur relation pour la première fois plus tôt cette année, il est d’abord apparu qu’ils le faisaient comme des amis platoniques.