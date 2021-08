Ben Affleck est vu chez Tiffany à la recherche d’une bague de fiançailles pour JLo ?

in

Selon le journal de célébrités Page Six du New York Post, la vitrine qui s’intéressait le plus à Ben Affleck était les bagues de fiançailles. L’acteur a proposé pour la première fois à sa petite amie d’alors J.Lo en 2002 une bague du bijoutier en diamant Harry Winston, qui avait une valeur estimée à 2,5 millions de dollars.

Dans la première saison de Bennifer, Affleck a proposé à Jennifer Lopez avec une éblouissante diamant rose 6,1 carats. Pour cette seconde chance, L’acteur devrait monter les enchères avec une perle rare, comme le bracelet Harry Winston recouvert de diamants que l’acteur lui a offert en 2002 et que Jennifer Lopez récemment réutilisé à bord d’un yacht avec Ben.