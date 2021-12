Ben Affleck et J Lo emmènent les enfants voir le film ‘Licorice Pizza’

Ben Affleck et Jennifer Lopez a fait un petit mélange samedi … alors que le train de l’amour traversait Westwood.

Ben et Jen sont allés au Regency Theatre avec sa fille, Séraphine, et ses jumeaux, Emme et Sam.

Ils ont assisté à une projection de « Licorice Pizza » et ressemblaient à des célébrités pour une journée de plaisir.

Ils ont reçu un traitement de célébrité à coup sûr … un préposé était là pour les escorter à travers une porte latérale et les avertir tous de s’éloigner de certaines flaques d’eau.

Les enfants ont été de plus en plus vus avec J Lo et Ben… à Thanksgiving, ils étaient tous impliqués dans un collecte de nourriture à LA … chargement et déchargement de sacs de nourriture. L’événement faisait partie de Rise Against Hunger … un problème qui a atteint des proportions de crise à Los Angeles et dans de nombreuses autres villes.

Comme nous l’avons signalé, Ben et Jen ont été la maison de chasse depuis des mois maintenant, même si les deux possèdent des maisons à LA. La chasse, nous dit-on, est pour les deux d’emménager ensemble, donc réunir les enfants dans différentes combinaisons est clairement une idée intelligente.