Ben Affleck et J Lo s’embrassent passionnément avant le vol en jet privé

La séparation est une si douce douleur – un anglais a écrit un jour – mais pour Jennifer Lopez et Ben Affleck ça a l’air sacrément doux… compte tenu de cette longue et affectueuse étreinte avant le décollage.

Le super-romantique Bennifer 2.0 était en plein effet ce week-end alors que J Lo montait à bord d’un jet privé – le couple s’est présenté ensemble sur le tarmac et semblait avoir du mal à dire au revoir.

Ben dégageait de sérieuses vibrations de « Pearl Harbor » … ressemblant beaucoup à son personnage du film de 2001 alors qu’il se tenait à côté du jet qui était sur le point de transporter sa petite amie hors de la ville. Ils se sont embrassés et se sont embrassés sur le tarmac samedi après-midi, et se sont encore plus embrassés et câlins alors qu’elle montait les escaliers.

On entend presque le pilote… « Prenez une chambre, vous 2 ! »

C’était la première fois qu’ils étaient vus en public depuis leur sortie d’Halloween à Malibu pour tromper ou gâter leurs enfants.

On ne sait pas où Jen est parti – ils ont tous les deux tourné plusieurs projets ces derniers mois – mais vous comprenez un peu pourquoi ils ont furieusement cherché une maison autour de LA … ils ont vraiment besoin d’avoir une chambre. Ensemble.