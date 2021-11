Ben Affleck et J Lo Trick or Treat sur le même bloc que Jennifer Garner

Ben AffleckLes mondes de s’entrechoquent, surtout en ce qui concerne les Jennifer de sa vie… et tout s’est réuni à Halloween.

Ben et J Lo étaient tromper ou traiter avec leurs enfants dimanche dans la colonie privée et fermée de Malibu … où son fils, Max, et son fils, Samuel, étaient parés de costumes. On nous dit que Max est celui en noir et Sam est celui qui porte la perruque blonde.

On ne sait pas si leurs autres enfants étaient présents, mais une personne que nous connaissons était dans le même voisinage était l’ex-femme de BA, Jennifer Garner – donc vraisemblablement, les autres enfants étaient également dans les parages … car cela semble avoir été un événement privé d’Halloween dans cette communauté.

L’agence photo qui a obtenu ces photos affirme que les deux parties se sont « cognées »… mais elles n’ont jamais été photographiées ensemble.

C’est intéressant cependant – vous devez comprendre qu’il y avait une planification avant Halloween entre les ex coparentaux … ce qui signifie que Jen (Garner) et Jen (Lopez) sont cool de partager le même espace. Oh, et Ben aussi.

C’est un Halloween familial moderne !!!