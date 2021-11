Ben Affleck et Jennifer Lopez aident leurs enfants avec une collecte de nourriture

Ben Affleck et Jennifer Lopez aident leurs enfants à redonner… en travaillant main dans la main avec leurs filles pour lutter contre la faim dans la communauté et en faisant le gros du travail.

Il s’agissait d’un effort conjoint au cours du week-end de Thanksgiving chez Ben à Pacific Palisades, où ils ont organisé une collecte de nourriture pour Rise Against Hunger.

Comme vous pouvez le voir, Ben et Jen ont été chargés de décharger un énorme camion et de transporter des sacs de 50 livres de riz et de marchandises dans la maison … et il a fléchi ses muscles, portant même 2 sacs sur ses épaules à la fois.

J Lo était assez impressionnant aussi, faisant tout en talons hauts !!!

Lire du contenu vidéo

ARRIÈRE-GRILLE

la fille aînée de Ben, Violet, semblait mener l’effort … et son autre fille, Séraphine, faisait aussi sa part avec la fille de Jen, Emme.

L’insécurité alimentaire et la faim sont un énorme problème à l’échelle nationale… et Rise aide à fournir de la nourriture et un soutien aux communautés locales.

Ben et Jen n’ont pas encore officiellement fusionné leurs nichées – ils ne sont pas mariés ni même fiancés – mais ils agissent certainement comme une grande et heureuse famille moderne.