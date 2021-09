Ben Affleck et Jennifer Lopez ; c’est ainsi qu’ils officialisent leur romance – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Après des semaines à s’embrasser sur des yachts et à se tenir la main lors de promenades intimes, Jennifer Lopez et son vieil amour retrouvé Ben Affleck ont ​​officialisé leur romance vendredi soir sur le tapis rouge lors de la première du film d’Affleck “The Last Duel” au Festival international du film de Venise.

Elle portait des diamants Cartier et une robe blanche en asyrène, avec un décolleté haut et une grande fente latérale dans la jupe conçue par Georges Hobeika. Il avait l’air sobre dans un smoking noir. Il y a eu plein de câlins et de bisous pour les caméras après un été d’amour pour le couple qui a retrouvé leur relation en mai, après s’être séparé en 2004.

Les deux ont été vus autour de Venise et dans la ville avant leur présentation officielle. Lors de la première, Affleck a salué la foule alors qu’il aidait Lopez à sortir d’une voiture noire sur le tapis.

Pendant des semaines, le couple a fait des démonstrations publiques d’affection sans gêne après son retour, peu de temps après que López a mis fin à sa relation avec l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez.

Tout au long de l’été, ils ont été photographiés sur un yacht au large de Saint-Tropez, s’embrassant lors d’une randonnée dans les Hamptons et donnant des bisous à des Esquimaux en train de manger des sushis à Malibu.

Le drame médiéval de Ridley Scott “The Last Duel” réunit également Affleck et Matt Damon, avec qui il a joué dans “Good Will Hunting” en 1997. Ils sont maintenant rejoints par Adam Driver. .

Informations sur le PA