Ben Affleck et Jennifer Lopez emmènent leur famille au cinéma

Jennifer Lopez et Ben affleck avait l’air très confortable lors d’une journée avec leur famille.

Le samedi 4 décembre, le couple, qui a ravivé leur histoire d’amour au début des années 2000 au printemps dernier, a offert à plusieurs de leurs enfants un film au Regency Theatre de Los Angeles, en Californie.

Avant le début du spectacle, Ben et Jen ont été vus se blottir l’un contre l’autre alors qu’ils étaient escortés dans la salle de cinéma par un homme qui semblait être un manager.

On pouvait voir Jennifer portant un pull à fleurs multicolore et un jean. Elle a terminé le look avec un masque violet assorti à son pull et à ses bottes.

Ben a opté pour un look beaucoup plus monochrome. L’acteur de Justice League a canalisé son Batman intérieur en portant une veste en jean noir sur une chemise à carreaux et un t-shirt graphique. Il a complété la tenue avec un jean noir, des lunettes de soleil et des baskets.

Les jumeaux de Jen suivaient de près le couple, Emme et Max, 13 ans et les enfants de Ben, Séraphine, 12 et Samuel, 9.