Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été photographiés assortis lors d’un rendez-vous à Beverly Hills

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont de retour aux États-Unis après leur voyage en yacht à travers l’Europe, mais cela ne semble pas signifier que la tournée Bennifer PDA de l’été 2021 est terminée.

Selon TMZ, les deux ont été vus hier soir à Beverly Hills, où ils ont partagé une soirée romantique. Le site a capturé une image d’eux en train de lier les bras à leur arrivée au restaurant Oliveta, où ils ont passé plus de deux heures, selon TMZ.

Ils sont également assortis à des tenues bronzées complémentaires; J.Lo portait un haut qui se noue sur le devant et une jupe assortie avec des sandales à lanières et une pochette de couleur crème. Affleck portait une veste de costume beige.

Bennifer a ravi les passionnés de nostalgie des célébrités le mois dernier alors qu’ils se lançaient dans un voyage en yacht européen au cours duquel cet écrivain se demandait si elle n’était pas retombée en 2002 (ce n’est toujours pas clair).

Ils ont été vus en train de s’embrasser dans un restaurant de Nerano, en Italie, puis – plus tard dans le voyage – sur un quai à Naples. Le couple réuni a fait un voyage en yacht pour célébrer le 52e anniversaire de J.Lo, au cours duquel ils ont partagé un baiser que J.Lo a publié sur sa grille Instagram. Ils ont également recréé la scène de frottement des fesses de la vidéo Jenny From the Block.

Instagram

Ils ont également été vus à la recherche d’une maison dans la région de Los Angeles, bien que, d’après les sources, Lopez cherche une maison pour elle et ses jumeaux de 13 ans, Max et Emme.

“Ben est très installé dans sa maison et elle est proche de ses enfants”, ont déclaré des sources à E! en juillet. “La maison de Jennifer est aussi un endroit où elle aime être et c’est une bonne maison familiale.”

Une autre source a déclaré à Entertainment Tonight que “les amis ne seraient pas surpris s’ils emménagent ensemble et finissent par se retrouver ensemble”.

Il n’y a aucune confirmation sur les prochains plans de Bennifer, mais si ce voyage en yacht était une indication, les choses ne font que chauffer.

Hilary Weaver Hilary Weaver est une rédactrice indépendante basée à New York qui écrit sur la politique, les problèmes queer, Meryl Streep, Glenn Close et toutes les femmes que la reine a jamais fait une dame.

