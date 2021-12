Ben Affleck et Jennifer Lopez repérés ensemble au match des Lakers

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été aperçus lors du match des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston à Los Angeles mardi soir. Selon Entertainment Tonight, le couple était assis à côté du terrain du Staples Center pour célébrer le partenariat PrettyLittleThing x Lakers. Les Lakers ont fini par battre les Celtics 117-102.

« Pendant le match, Jennifer et Ben se sont assis l’un près de l’autre et Ben avait son bras autour de Jennifer pendant la majeure partie de la nuit », a déclaré une source à Entertainment Tonight. « Ils ont également penché la tête l’un vers l’autre à différents moments de la soirée et Jennifer a également posé sa tête sur la poitrine de Ben, et ils se sont également étreints. »

J Lo et Ben Affleck sur le court au match des Lakers pic.twitter.com/2jCP4DvfeD – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 8 décembre 2021

La source a également déclaré: « Ils se chuchotaient, souriaient et parlaient pendant le match, et Jennifer regardait Ben avec amour. « Ils semblaient être dans leur propre petit monde et si heureux d’être là l’un avec l’autre et à l’aise ensemble . » Affleck, 49 ans, portait tout en noir, tandis que Lopez, 52 ans, arborait un look tout en denim.

Entertainment Tonight a déclaré qu’Affleck et Lopez avaient été vus en train de parler à l’acteur Neal McDonough et à sa femme Ruve avec un autre couple. La star des Lakers, Russell Westbrook, a été vue en train de frapper Affleck, et plus tard un fan a crié: « Je t’aime, JLo! » et elle s’est retournée pour faire face à la foule et a fait un signe de la main et a souri », a ajouté la source. À la fin du match, Affleck et Lopez sont partis et ont commencé à saluer les fans.

On dirait que Ben Affleck et Jennifer Lopez rentreront chez eux avec un souvenir spécial, c/o Russell Westbrook 😎 pic.twitter.com/kuMwoxYqTs – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 8 décembre 2021

Affleck et Lopez ont commencé à sortir ensemble cet été et peu de temps après que Lopez a rompu avec la légende de la MLB Alex Rodriguez. Les deux étaient auparavant en couple de 2002 à 2004. Dans une interview avec WSJ Magazine, Affleck a parlé de sa relation avec Lopez.

« L’une des choses que j’apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c’est que cela a été géré d’une manière qui reflète cela », a déclaré Affleck à propos de sa deuxième relation avec Lopez, par Entertainment Tonight. « Ma vie maintenant reflète non seulement la personne que je veux être, mais la personne que j’ai vraiment l’impression d’être – ce qui n’est pas parfait, mais quelqu’un qui essaie très fort et se soucie beaucoup d’être honnête, authentique et responsable. »