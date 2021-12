Ben Affleck et Jennifer Lopez se blottissent sur le terrain au match des Lakers

Ils ont de la chance de ne pas avoir appelé pour entrer.

Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont pas pu garder leurs mains sur chaque court mardi soir lors de la victoire 117-102 des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston.

Lopez et Affleck se sont étroitement câlinés toute la nuit. ARRIÈRE-GRILLE

Pendant une grande partie du match, la star de « Marry Me », 52 ans, et l’acteur de « Live by Night », 49 ans, ont été vus blottis sous le regard des fans et des caméras. Ils se sont tenus la main toute la nuit et même s’ils n’étaient pas en train de s’embrasser, le couple a été enveloppé dans les bras l’un de l’autre et s’est croisé les yeux pendant une grande partie de la soirée.

Les étoiles ont été cassées en se regardant dans les yeux. ARRIÈRE-GRILLE

Lopez portait un ensemble en jean et des bottes noires pour le match tandis qu’Affleck enfilait un manteau noir sur un sweat à capuche associé à un jean noir et des bottes.

Affleck a tenu l’actrice de « Marry Me » alors qu’elles étaient assises au bord du court. ARRIÈRE-GRILLE

Le couple affectueux n’a pas reculé devant PDA depuis leur réconciliation en avril près de deux décennies après avoir annulé leurs fiançailles. Ils ont été surpris en train de s’embrasser à plusieurs reprises, semblant même recréer leur yacht torride tiré de la vidéo « Jenny From the Block » de 2002 de J. Lo.

Affleck tient la main de J. Lo alors qu’il chuchote à l’actrice. ARRIÈRE-GRILLE

Dans le clip, les deux se prélassent sur un yacht pendant qu’Affleck touche et embrasse le célèbre derrière de la chanteuse avant de dénouer son bas de bikini.

Affleck a récemment décrit leurs retrouvailles comme « belles » au Wall Street Journal.

Le couple s’est repéré sur le jumbotron de l’arène. ARRIÈRE-GRILLE

« Je peux dire que c’est vraiment beau pour moi », a partagé Affleck. «Et, vous savez, l’une des choses que j’apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c’est qu’elle a été gérée d’une manière qui reflète cela.

« C’est une bonne histoire », a-t-il poursuivi. « C’est une belle histoire. Et, vous savez, peut-être qu’un jour je le dirai », a-t-il poursuivi. « Je vais tout écrire… et puis je vais l’allumer en feu. »