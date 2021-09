Ben Affleck et Jennifer Lopez s’éclatent à Austin pendant qu’il tourne un film

in

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont une nouvelle maison dans une nouvelle ville où ils peuvent planifier leur rendez-vous rempli de PDA … et c’est au cœur du Texas.

OK, c’est une maison temporaire, mais des sources proches de la situation disent à TMZ … Ben est sur le point de commencer le tournage d’un nouveau film à Austin, et il y loue un condo de luxe pour la durée du tournage.

Naturellement, J Lo passera du temps là-bas avec son petit ami, mais nos sources disent qu’elle n’y sera pas à temps plein – la femme a sa propre vie et sa propre carrière, après tout. On nous dit que les équipes se précipitent déjà pour préparer le condo, apporter les meubles et installer les appareils électroménagers.

Le prochain projet de Ben à ATX s’appelle “Hypnotic”, et il incarne un détective enquêtant sur un mystère impliquant un programme gouvernemental secret et sa fille disparue.

Nous avons vu Ben et Jen partout à Los Angeles à la recherche de sa nouvelle tablette.

Elle a regardé quelques joyaux, y compris une succession de 85 millions de dollars le mois dernier… mais n’a pas encore appuyé sur la gâchette. Quel que soit le temps qu’ils passent ensemble au Texas, cela pourrait être considéré comme une impasse pour vivre ensemble dans un avenir pas si lointain. Je dis juste…

Pour l’instant, cependant, les Austinites auront une vue familière … plus de gens de Californie.