Ben Affleck et Jennifer Lopez tout sourire au milieu d’un contrecoup pour l’interview de Howard Stern

Ben Affleck et Jennifer Lopez ne semble pas le moins du monde déconcerté par tout le contrecoup pour lui, au moins, blâmant pour ses accès avec la bouteille sur Jennifer Garner — en fait, il s’apprête à parler encore plus.

Bennifer 2.0 avait l’air heureux comme des palourdes mercredi sur Hollywood Blvd alors qu’ils se promenaient dans le centre de divertissement El Capitan avant son apparition dans un talk-show ce soir avec Jimmy Kimmel.

Ben et Jen se tenaient la main, exhibaient ces blancs nacrés et ne montraient aucun signe de conflit après son succès radio controversé avec Howard Stern … où Ben a blâmé son ex-femme, Recueillir, pour avoir aidé à relancer son alcoolisme.

Lire du contenu vidéo

Le spectacle Howard Stern/SiriusXM

Comme nous l’avons signalé … Ben est allé à l’émission de Howard cette semaine et a dit qu’il se sentait « piégé » dans son mariage avec JG – à cause de leurs enfants – et il a commencé à boire pour faire face, disant que le sentiment l’avait poussé à boire de l’alcool.

Les commentaires de Ben ont frotté beaucoup de gens en ligne … en partie parce que Garner a été d’un grand soutien pendant ses luttes contre l’alcool, l’emmenant en cure de désintoxication en 2018.

J Lo n’est pas une invitée programmée sur Kimmel, donc on dirait qu’elle est juste là pour le soutien. Il sera intéressant de voir si Ben répond à toutes les critiques qu’il attrape pour les remarques de Garner – mais au moins publiquement, son nouveau mec est à ses côtés.

Bien sûr, l’ancien aussi.