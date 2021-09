Ben Affleck et Matt Damon expliquent pourquoi ils n’ont pas collaboré à l’écriture pendant des années et pourquoi ils ont fait venir un troisième partenaire pour le dernier duel

Matt Damon : C’est la meilleure écrivaine du monde…

Ben Affleck : Nous voulions que ce soit bien.

Damon : Nous n’avions pas écrit depuis très longtemps. Je pense surtout parce que la première fois, quand nous avons écrit Good Will Hunting, nous ne savions vraiment pas ce que nous faisions. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et je pense que nous pensions probablement tous les deux que nous n’aurions plus jamais autant de temps. Nous étions au chômage…

Affleck : Vivre ensemble, ne pas faire grand-chose. Nous avons donc eu quelques années pour faire un tas d’erreurs.

Damon : Pas de date limite.

Affleck : L’objectif était d’obtenir le travail, puis nous avons commencé à travailler et c’est ce sur quoi nous nous sommes concentrés. Mais nous avons continué à collaborer et à travailler ensemble et à nous montrer des choses. Puis, ce livre est arrivé, nous l’avons trouvé… l’a donné à Matt, il me l’a donné et nous avons tous les deux été frappés par cette histoire de cette femme incroyable et ce qu’elle a fait et son héroïsme. Cela semblait tellement émouvant. Parce qu’une partie de l’histoire telle qu’elle est conçue, essayant de révéler le monde inédit des femmes que l’histoire n’a pas enregistré.