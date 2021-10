Ben Affleck et Matt Damon rôtissent de vieilles photos de retour sur ‘Tonight Show’

Ben Affleck et Matt Damon font la promotion de leur nouveau film The Last Duel, une épopée médiévale du réalisateur Ridley Scott qui met également en vedette Adam Driver et Jodie Comer. Affleck et Damon co-écrivent le scénario avec Can You Ever Forgive Me ? la scénariste Nicole Holofcener, et les trois se sont arrêtées à The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour discuter de The Last Duel et pourquoi il leur a fallu plus de 20 ans pour écrire un autre film ensemble après avoir fait irruption à Hollywood avec Good Will Hunting en 1997.

« Je pense que Good Will Hunting nous a pris tellement de temps, nous étions comme des chômeurs fauchés. Il nous a fallu une éternité pour écrire ce scénario », a expliqué Damon. « Je pense que nous avons écrit des milliers et des milliers de pages, nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions. Je pense que cela nous a dissuadé d’écrire à nouveau, car nous n’avons jamais pensé que nous aurions le temps. structure au cours des 25 dernières années de réalisation de films, et cela est donc allé beaucoup plus vite. »

Dans l’interview, Fallon a montré une photo de Damon et Affleck dans la vingtaine lors de la première de Good Will Hunting, avant qu’ils ne deviennent certains des plus grands noms d’Hollywood. « Vous ne vous imagineriez pas que ces deux idiots seraient toujours là ! Affleck a plaisanté. « Je ne suis pas sûr de ce qui se passait dans ma tête là-bas, ça ressemble un peu à une prise de Zoolander. » Cependant, Fallon n’en avait pas fini avec la nostalgie, sortant une photo du célèbre duo à 17 ans portant des coquillages puka assortis dans un photomaton. Les hommes ont grandi ensemble à Boston, prouvant que leur amitié est l’une des plus grandes. « Ces gars-là ont clairement ‘étoile’ écrit dessus », a plaisanté Damon. « Nicole, tu devrais écrire un film avec ces gars-là », a ajouté Affleck.

L’amitié entre les deux brille définitivement lors de la tournée de presse de The Last Duel. Damon a récemment déclaré à Entertainment Tonight qu’une scène du drame historique avait presque vu Damon planter un baiser sur Affleck, mais à la place, la scène mettait en scène Damon à genoux. « C’est aussi ce qui se passe à la maison », a plaisanté Affleck à propos de son ami de longue date. « En fait, je dois m’agenouiller devant lui, » approuva Damon en riant. « Une fois qu’il a commencé à réaliser, c’est en fait comme ça que je dois entrer dans sa maison. » Bien que la scène soit historiquement exacte, Scott a décidé de la rejeter. Damon et Affleck ont ​​expliqué que cela n’avait jamais été inclus dans le script final. « Ridley pensait que ce serait distrayant, et son instinct est plutôt bon », a déclaré Affleck.