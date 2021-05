Ben Affleck fait plusieurs visites à la maison de Jennifer Lopez après sa séparation d’Alex Rodriguez ⋆ .

WENN / Adriana M. Barraza / Instar

Bien que la star de la “ Justice League ” ait été repérée en train d’être ramassée par un SUV blanc Escalade appartenant apparemment à son ex-fiancée, mais les deux ne seraient rien de plus que des amis.

Ben Affleck aurait pu fournir un soutien à Jennifer Lopez à la suite de sa séparation de Alex Rodriguez. Les mots dans la rue sont, l’acteur jouant Batman dans “Justice League de Zack Snyder»A effectué une visite de plusieurs jours au domicile de son ex-fiancée à Los Angeles après son retour de République dominicaine.

La star hollywoodienne de 48 ans aurait passé des heures chez son ex de 51 ans après avoir été ramassée dans un SUV blanc Escalade lui appartenant apparemment. «La sécurité vient le chercher à proximité et le dépose après avoir passé quelques heures chez elle», a raconté une source à Page Six à propos des rencontres de l’ancien couple.

Plusieurs sources ont affirmé que le “Fille disparue“L’étoile a été repérée pour la première fois en quittant le”Les arnaqueurs»L’actrice« Bel Air est rentrée chez elle mercredi 28 avril. Le lendemain, on l’a vue sauter dans l’Escalade blanche après avoir laissé sa voiture à l’hôtel Bel-Air. Il est rentré à l’hôtel moins de quatre heures plus tard. Les photos prises l’ont capturé à la recherche d’un t-shirt, d’un jean et de baskets. Il a apporté un sac à dos vert.

Avant les visites à domicile, Affleck aurait rencontré Lopez à l’hôtel Bel-Air. Les deux se sont réunis le 22 avril, un jour avant qu’elle ne soit vue en train de dîner avec Rodriguez pour la première fois depuis qu’ils ont annoncé leur séparation. Malgré les réunions de réunion, un initié a souligné qu’Affleck et Lopez sont «amis… ils ne l’ont jamais été».

Affleck et Lopez ont été ensemble pendant 18 mois de 2002 à 2004. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de “Gigli«, Et devenir populaire sous le nom de Bennifer. Les deux se sont fiancés en novembre 2002, mais se sont décidément séparés en janvier 2004. Il est passé à ce jour et s’est marié. Jennifer Garner, alors qu’elle épousait un ami de longue date Marc Anthony. Les deux mariages se sont terminés par un divorce.

Malgré la scission, Affleck et Lopez sont restés amicaux. Le “Gone Baby Gone»Le réalisateur était plein d’éloges pour son ex quand InStyle a fait un article sur le chanteur de« Love Don’t Cost a Thing »en avril. «Elle reste, à ce jour, la personne la plus travailleuse que j’ai rencontrée dans ce secteur», a-t-il déclaré. «Elle a un grand talent, mais elle a également travaillé très dur pour son succès, et je suis tellement heureux pour elle qu’elle semble, enfin, obtenir le crédit qu’elle mérite.

