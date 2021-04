Ben Affleck félicite Jennifer Lopez comme ça

Et il s’avère que Jennifer Lopez a découvert les commentaires de son ex sur elle et son travail, alors elle en a également profité pour commenter: «Ben est drôle! Il a toujours l’air plutôt bien aussi, »lâcha-t-il, montrant l’excellente relation entre eux.

Les « Bennifer » ont mis fin à leur romance en 2004. (Kevin Winter / . / © .Images 2567287)

En janvier de cette année, Affleck a participé au podcast The Hollywood Reporter’s Awards Chatter où il a parlé de la raison qui les a amenés à rompre leur engagement: le contrôle de la presse. Selon l’acteur, ils ont généralement joué dans «l’histoire du mois».

« Et ma relation avec Jennifer Lopez s’est avérée être cette histoire de tabloïd au moment où l’entreprise a connu une croissance exponentielle. » De plus, au début de 2020, l’acteur a déclaré: « C’est une personne très authentique, je reste en contact avec elle périodiquement et je ressens un immense respect. »