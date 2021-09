Ben Affleck impressionné par l’effet de JLo sur le monde. L’acteur a expliqué à quel point il était étonné de l’effet que sa partenaire, Jennifer Lopez, avait sur les gens et l’admirait pour cela.

Selon Marie Claire, La Lopez a récemment été nommée « la visionnaire de la marque Adweek » et Ben Affleck faisait partie des proches de l’actrice et chanteuse à qui le média a demandé de parler de son impact, et bien sûr, il a déclaré :

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation parce que j’ai vu, encore et encore, des femmes de couleur approcher Jennifer et lui dire quel est son exemple en tant que femme forte et en tant que femme . réussi et exigeant, cela signifie pour eux “- a déclaré Affleck au milieu. “Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde. Au mieux, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui touchent les gens. Jennifer a inspiré un grand nombre de personnes à sentir qu’elles ont une place dans ce pays. C’est un effet que peu de gens à travers l’histoire ont eu, un effet que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux que soutenir et admirer avec respect. »

Ainsi, Ben Affleck en admiration devant l’effet de JLo sur le monde. On dit que ça ressemble à des vœux de mariage… LOL ! Peut-être que vous pratiquez?