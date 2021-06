Ben Affleck jouera dans Hypnotic, un thriller de Robert Rodríguez – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’actrice brésilienne Alice Braga est la dernière recrue du cinéaste Robert Rodríguez pour Hypnotic, un thriller avec Ben Affleck, a rapporté le portail Deadline.

Affleck incarnera un détective qui essaie de démêler la mystérieuse disparition de sa fille tout en essayant de résoudre une série de braquages ​​et de crimes très sophistiqués en même temps.

Rodríguez a écrit le scénario d’Hypnotic avec Max Borenstein, qui a travaillé comme scénariste sur des films tels que Kong : Skull Island (2017) ou Godzilla vs. Kong (2021).

Rodríguez, en plus d’être scénariste et réalisateur, sera également le producteur de ce long métrage.

Le cinéaste hispanique est l’un des auteurs les plus uniques d’Hollywood, car dans sa filmographie, il est capable de combiner des festivals de sang et de violence pour adultes tels que Sin City (2005), From Dusk Till Dawn (1996) ou Planet Terror (2007) avec des fantasmes pour les plus petits comme la saga Spy Kids ou We Can Be Heroes (2020).

De son côté, Affleck a deux Oscars dans sa vitrine : celui du meilleur scénario original pour Good Will Hunting (1997), qu’il a partagé avec Matt Damon ; et un autre pour le meilleur film pour Argo (2012).

Hypnotic devrait débuter le tournage en septembre à Austin (USA).

Avant de rejoindre ce tournage, Braga fait face cette année aux adieux de Reine du Sud, une série dans laquelle elle a donné vie au personnage emblématique de Teresa Mendoza créé par l’écrivain espagnol Arturo Pérez-Reverte.

Sortie en avril, la cinquième et dernière saison de Queen of the South diffusera son dernier épisode le 9 juin.

Les émotions intenses pour Braga en 2021 ne se termineront pas avec les adieux de Queen of the South puisque l’actrice de films tels que Cidade de Deus (2002) et I Am Legend (2007) présentera en août le nouveau The Suicide Squad, du réalisateur James Gunn et dans lequel il apparaît aux côtés de Margot Robbie, Idris Elba et John Cena.

Source : Cependant