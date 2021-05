Ben Affleck montre à JLo qu’il est réel avec la déclaration de mode de Bennifer Era

Le clip vidéo de Jenny From The Block de 2002 est la quintessence de l’ère Bennifer racontée à travers le point de vue de Jennifer Lopez. Elle a présenté son petit ami Ben Affleck alors dans la vie réelle sur la vidéo alors qu’elle chantait sur le fait de rester réelle au milieu des rumeurs, du succès et de la vie publique. Maintenant, il semble qu’Affleck revienne sur ce moment en portant à nouveau la même montre alors que les rumeurs et le battage échappent à tout contrôle sur leur relation en train de se renouveler.