Ben Affleck ne veut pas que l’histoire se répète ; cette fois il ne lâchera pas JLo

Le deuxième chapitre de cette histoire d’amour est désormais écrit en temps réel, puisqu’il a commencé il y a quelques mois, et il semble avoir été conçu par les deux amoureux pour éviter de répéter les erreurs du passé. Pour l’instant, Jennifer et Ben essaient de mener leur romance avec le plus de discrétion possible ou, du moins, en s’abstrait des potins et des débats qu’elle a suscités dans l’opinion publique.

Tous deux profitent de l’été pour passer le plus de temps possible ensemble et, aussi, pour que leurs enfants commencent à mieux se connaître.

Bien que des sources proches aient assuré il y a quelques jours à peine que la diva du Bronx et l’acteur n’étaient pas pressés d’officialiser leur relation, en revanche les images les montrant à la recherche d’une maison dans le quartier exclusif de Los Angeles à Beverly Hills ont déjà transcendé. Comme si cela ne suffisait pas, cette semaine, l’interprète a été vue en train de regarder très attentivement la vitrine d’une bijouterie de la chaîne toujours sophistiquée Tiffany’s. L’artiste s’apprête-t-il à redemander à son JLo ?

Ben Affleck a regardé de près les bagues de fiançailles, au rayon diamants, chez Tifanny & Co. (Backgrid / The Grosby Group)