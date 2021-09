Ben Affleck parle de Jennifer Lopez dans une rare interview

Ben Affleck a récemment parlé de Jennifer Lopez, jaillissant de sa petite amie superstar dans une rare interview. En parlant à Adweek, Affleck a partagé son point de vue sur la façon dont Lopez a travaillé dur pour aider à créer une meilleure visibilité pour les femmes latines dans les industries de la musique et du cinéma », selon Yahoo. Affleck a expliqué à quel point il est « émerveillé » par tout ce que Lopez a accompli en ses trois décennies de spectacle.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation parce que j’ai vu, encore et encore, des femmes de couleur approcher Jennifer et lui dire quel est son exemple en tant que femme forte et femme qui réussit et exige. sa juste part dans le monde des affaires signifie pour eux”, a expliqué l’acteur de Batman, 49 ans. “Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde. Tout au plus, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui émeuvent les gens. Jennifer a inspiré un grand nombre de personnes à sentir qu’elles ont une place à la table dans ce pays. ” Affleck a ensuite ajouté: “C’est un effet que peu de gens à travers l’histoire ont eu, un que je ne connaîtrai jamais et un que je ne peux que soutenir et admirer avec respect.”

Lopez et Affleck se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2000, après s’être rencontrés sur le tournage du film Gigli de 2001. Surnommée « Bennifer », la relation du couple a fait l’objet d’innombrables gros titres et d’un examen minutieux des médias, ce qui a conduit les paparazzis et les tabloïds à les suivre assez fréquemment. Ils se sont séparés en 2004, avec Lopez expliquant plus tard que la couverture médiatique constante était une grande partie des raisons pour lesquelles Affleck n’était pas à l’aise de poursuivre leur relation.

Après leur séparation, Lopez s’est marié et a eu deux enfants avec le chanteur Marc Anthony. Elle s’est ensuite séparée d’Anthony en 2011, puis a commencé une relation intermittente avec Casper Smart, son ancien danseur de sauvegarde. Affleck s’est également marié en épousant l’actrice Jennifer Garner. Le couple partage deux filles et un fils. En 2018, Garner et Affleck se sont séparés, la star de Gone Girl étant liée de manière romantique à plusieurs femmes différentes au cours des dernières années, dont Ana de Armas, sa co-star du prochain thriller, Deep Water.

Lopez a commencé à sortir avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez en 2017. Le couple s’est fiancé en 2019, mais leurs noces ont été reportées deux fois. En avril, l’ancien couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés. “Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous sommes impatients de le rester”, lit-on dans une déclaration commune qu’ils ont publiée.

“Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs”, poursuit le communiqué. “Nous souhaitons le meilleur l’un à l’autre et à nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui nous ont envoyé des mots gentils et leur soutien.” Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance à la suite de sa séparation de Rodriguez.