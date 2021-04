. Ben Affleck parle de Jennifer Lopez

Ben Affleck surveille son ex, Jennifer Lopez, et dit que la star de 51 ans a toujours fière allure ces jours-ci.

Dans une interview pour une histoire de couverture sur Jennifer Lopez dans le magazine InStyle, Affleck a fait l’éloge de l’éthique de travail de Lopez lorsque les deux étaient co-stars dans le film de 2003 « Gigli ».

«Elle reste, à ce jour, la personne la plus travailleuse que j’ai rencontrée dans ce domaine. Elle a un grand talent, mais elle a également travaillé très dur pour son succès, et je suis tellement heureux pour elle qu’elle semble enfin obtenir le crédit qu’elle mérite », a déclaré l’acteur hollywoodien.

Le « J Lo Glow »

Lorsqu’on a demandé à Affleck de commenter la «lueur» sans effort de Lopez, il a dit: «Où gardez-vous la fontaine de jouvence? Pourquoi avez-vous la même apparence qu’en 2003 et il semble que j’ai 40 ans … au mieux?

Jennifer Lopez elle-même a répondu aux commentaires de son ex et a commenté: «Ben est drôle! Il a l’air plutôt bien aussi. «

Elle a poursuivi: «Je pense aussi que je suis dans la meilleure forme de ma vie. Dans la vingtaine et la trentaine, j’avais l’habitude de faire de l’exercice, mais pas comme je le fais maintenant. Ce n’est pas que je fais plus d’exercice; Je fais juste de l’exercice plus fort et plus intelligent. «

Lopez dit qu’elle est motivée à rester en forme pour des raisons de santé plutôt que pour l’apparence, mais ajoute: « Quand vous faites les choses pour les bonnes raisons, vous avez vraiment l’air mieux! »

La relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Lopez et Affleck sont non seulement sortis ensemble, mais aussi brièvement fiancés.

Affleck a récemment réfléchi à la relation de l’ex-partenaire lorsqu’il s’est assis avec le Hollywood Reporter.

«Il y a toujours une histoire du mois, et moi, sortir avec Jennifer Lopez s’est avéré être cette histoire de tabloïd à l’époque. Ils avaient besoin de quelque chose sur quoi écrire, et nous étions cela », a commenté l’acteur.

Affleck a ajouté: «Les gens étaient tellement méchants avec elle… sexiste, raciste. Le sh…. vicious a été écrit sur elle d’une manière que s’ils l’écrivaient maintenant, ils seraient littéralement renvoyés. Maintenant, c’est comme s’ils l’appréciaient et la respectaient pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient, ce qu’elle a accompli, comme il se doit ».

Comme l’a noté Good Morning America, les deux ont commencé à se fréquenter au début des années 2000. La nouvelle de leur engagement est apparue en 2002; À l’époque, ils avaient joué dans des films comme « Jersey Girl » ensemble.

Alors qu’ils devaient se marier en 2003, ils ont fini par retarder le mariage et ont pris fin en 2004.

Pendant ce temps, dans sa dernière relation, Affleck est sorti avec Ana de Arman pendant environ un an. Les deux ont été vus ensemble à Cuba en mars 2020, mais en janvier 2021, il semblait qu’ils s’étaient séparés.

Les gens ont été les premiers à annoncer la nouvelle. Une source a déclaré aux médias susmentionnés: «Ben ne sort plus avec Ana… Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas vivre à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire, puisque ses enfants vivent à Los Angeles. «

Selon People, les deux se sont rencontrés lors du tournage du film Deep Water à la Nouvelle-Orléans.

