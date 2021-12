Ben Affleck partage des détails brutalement honnêtes sur le divorce de Jennifer Garner

Cela fait des années que Ben Affleck et Jennifer Garner ont annoncé leur divorce. Le couple, qui s’est officiellement séparé en 2018, partage trois enfants : Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans. Des années après leur divorce, Affleck parle de son mariage avec Garner, et il ne retient rien.

Affleck est récemment apparu dans The Howard Stern Show et la conversation s’est tournée vers son ancien mariage, selon Entertainment Tonight. L’acteur a commencé la conversation en critiquant les « f—ing horribles mensonges » qu’il a vus à propos de sa séparation. Ensuite, il a partagé son propre récit de la fin de leur mariage. Il a expliqué: « La vérité, c’est que nous avons pris notre temps, nous avons pris une décision, nous nous sommes séparés. Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné. Cela arrive. C’est quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne devrais pas être marié plus longtemps. » Il a continué à dire qu’ils avaient essayé de faire fonctionner leur mariage pour le bien de leurs enfants, mais ils ont finalement décidé que leur relation n’était pas l’exemple qu’ils voulaient leur montrer.

« Et puis nous avons dit: » Vous savez quoi? Nous avons essayé. Nous avons essayé, parce que nous avions des enfants « », a-t-il ajouté, « Et puis nous avons tous les deux pensé: » Nous ne voulons pas que ce soit le modèle que nos enfants voir du mariage.' » Affleck a déclaré que si lui et Garner étaient restés mariés, il avait l’impression qu’il continuerait à être en proie à sa dépendance à l’alcool. Il a expliqué que leur mariage « faisait partie des raisons pour lesquelles j’ai commencé à boire de l’alcool, j’étais piégé ». Même s’ils n’étaient pas d’accord sur tout, ils ont réussi à se séparer à l’amiable.

« Avons-nous eu des moments de tension ? Avons-nous eu des désaccords sur la garde ? Est-ce que les choses ont été difficiles pour nous ? Nous sommes-nous fâchés ? Oui », a expliqué Affleck. « Mais fondamentalement, cela a toujours été soutenu par le respect. Je savais qu’elle était une bonne maman. J’espère qu’elle savait que j’étais un bon père. Je l’étais. Je devais devenir sobre, je le savais aussi et je l’ai reconnu. J’ai dit , ‘Tu as raison. Je dois arrêter de boire.' »

Depuis sa séparation de Garner, Affleck a retrouvé l’amour. Cette année, il a fait la une des journaux après avoir ravivé sa relation avec son ancienne fiancée, Jennifer Lopez. Le couple a depuis fait de nombreuses apparitions publiques et, plus récemment, ils ont assisté à la première du film d’Affleck, The Tender Bar, à Los Angeles.