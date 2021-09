Ben Affleck protège Jennifer Lopez d’un fan trop zélé

Ben le garde du corps !

Le samedi sept. 11, un jour après avoir fait revenir leur tapis rouge en couple à la Mostra de Venise 2021, Ben affleck et Jennifer Lopez se sont dirigés vers l’aéroport Marco Polo de la ville et ont été approchés par ce qui semblait être un fan trop zélé, un homme, essayant de prendre un selfie avec eux. L’acteur ne l’avait pas.

Comme on le voit dans une vidéo, Ben a doucement mais fermement repoussé la personne alors que J.Lo se mettait derrière la star. L’homme a reculé contre un mur, où il a semblé recevoir une conversation sévère de l’un des gardes de sécurité du couple alors que le couple marchait main dans la main. Le couple s’est ensuite rendu au terminal de l’aviation générale de l’aéroport pour prendre un vol privé.

Des mois après avoir ravivé leur romance des années 2000, au cours de laquelle ils ont souvent été aperçus avec ses trois enfants et ses jumeaux, Jennifer et Ben ont fait leur retour sur le tapis rouge lors de la première de son film The Last Duel au Festival du film de Venise le vendredi, septembre . dix.