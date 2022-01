Bennifer s’est rencontré sur le tournage du film flop Gigli (Photo: .)

Ben Affleck n’a aucun regret majeur à propos du flop emblématique du box-office qu’était Gigli, car cela signifiait qu’il a rencontré l’amour de sa vie Jennifer Lopez.

L’acteur de Batman a noué une relation amoureuse avec le chanteur de Love Don’t Cost A Thing lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur le film de 2003.

Gigli est sans doute devenu l’œuvre la plus élaborée des carrières de Ben et de Jennifer, mais il a de bons souvenirs pour une raison assez douce.

« J’ai rencontré Jennifer, la relation avec qui j’ai eu beaucoup de sens dans ma vie », a déclaré Ben à Entertainment Weekly.

Il a ajouté: » Si la réaction à Gigli n’avait pas eu lieu, je n’aurais probablement pas finalement décidé: » Je n’ai pas vraiment d’autre solution que de réaliser des films « , ce qui s’est avéré être le véritable amour de mon vie professionnelle.’

Gigli suit un tueur à gages à qui l’on demande d’enlever le frère atteint d’une maladie mentale d’un procureur fédéral influent.

Bien sûr, Ben, 49 ans, et Jen, 52 ans, se fréquentent à nouveau après s’être remis ensemble 17 ans après leur séparation.

Le couple est devenu un objet pour la première fois en 2002 et s’est fiancé l’année suivante avant d’annuler leur mariage en 2004, quelques jours seulement avant la cérémonie.

Après la séparation de Jennifer de son fiancé Alex Rodriguez en mars 2021, elle a renoué avec son célèbre ex et Bennifer est né de nouveau.

Cependant, Ben a récemment admis qu’il avait d’abord hésité à se réconcilier avec l’actrice de Maid In Manhattan en raison de ses trois enfants.

La star de Pearl Harbor partage ses filles Violet, 16 ans, et Seraphina, 12 ans, et son fils Samuel, neuf ans, avec son ex-femme Jennifer Garner.

« Cela m’a traversé l’esprit à coup sûr », a déclaré l’acteur à Howard Stern.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



« Ma responsabilité envers mes enfants est la plus haute responsabilité que j’aie. Je ne fais donc rien de douloureux ou de destructeur pour eux si je peux m’en empêcher.

Il a ajouté: « Cela étant dit, je sais que ma vie les affecte. »

Le réalisateur a déclaré que c’était déjà dur pour ses enfants, lui et leur mère étant des célébrités, affirmant « c’est une croix à supporter » pour un enfant ».

