Ben Affleck regarde les bagues de fiançailles chez Tifannys. L’acteur a été photographié alors qu’il regardait des bagues de fiançailles dans le célèbre magasin de Century City, il était accompagné de sa mère et de son fils, Samuel, a rapporté Pagesix.

Ben Affleck parcourt les bagues de fiançailles chez Tiffany avec sa mère et son fils https://t.co/raVl7JOF2B pic.twitter.com/oh34iVmzeD – Page Six (@PageSix) 23 août 2021

On pense que Ben cherchait la bague de fiançailles parfaite pour Jennifer Lopez, et elle doit améliorer celle qu’il lui a déjà offerte en 2002, lors de leurs premiers fiançailles. IL POSSÈDE! À cette occasion, Ben a présenté à Lopez une bague en diamant de 6 carats conçue par Harry Winston et évaluée à environ 2,5 millions de dollars. Le couple a reporté son mariage en 2003 en raison d’une “attention médiatique excessive”… C’est marrant, non ? Ben et JLo ont rompu en 2004.

Mais LOVE IS BACK, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont rencontrés à nouveau en avril de cette année, juste après qu’elle ait mis fin à ses fiançailles de deux ans avec Alex Rodriguez – qui “dira-t-il” l’a trompée même avec l’ombre.

Depuis leur rencontre, Ben et JLo sont devenus inséparables. Ils ont voyagé ensemble à Miami, au Montana, dans les Hamptons et se sont promenés dans LA ..

Ainsi, Ben Affleck regarde les bagues de fiançailles chez Tifannys.

Je ne sais pas, je pense que Ben joue avec les papas, ils utilisent tous les deux toute cette attention… J’ai été tué par cette photo de Ben et JLo (via DListed)… Son visage… que s’est-il passé ? #nofilter Bahahahahaha

