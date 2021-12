Ben Affleck remet les pendules à l’heure sur ces commentaires de Jennifer Garner

Ben affleck était « vraiment content » de sa récente Howard Stern interview… jusqu’à ce qu’il aille sur Twitter.

L’acteur de Tender Bar a fait la une des journaux cette semaine après avoir parlé de son ancien mariage avec jennifer à l’émission The Howard Stern Show de SiriusXM. Au cours d’une partie de l’interview approfondie du 14 décembre, Affleck – qui partage des enfants Violet, 16, Séraphine, 12 et Samuel, 9 ans, avec Garner – a réfléchi à leur décision de divorcer et à sa lutte contre l’alcool pendant leur mariage.

Alors qu’Affleck se sentait d’abord bien dans sa conversation de deux heures avec Stern, il a rapidement découvert que ses commentaires sur Garner avaient fait leur chemin sur les réseaux sociaux, créant un récit qui ne lui convenait pas. Ainsi, le 15 décembre, l’acteur oscarisé est apparu sur Jimmy Kimmel Live et s’est adressé au bavardage en ligne qui, comme il l’a expliqué à son ami Jimmy Kimmel— Avait « fait croire que je disais exactement le contraire de ce que j’ai dit ».

« J’avais continué et j’avais dit à quel point nous nous respectons et nous soucions les uns des autres et de nos enfants, les avons mis en premier et avons parcouru nos affaires », a noté Affleck avant de répondre à l’affirmation selon laquelle il avait » blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme et que j’étais piégé dans ce mariage… m’a juste fait passer pour le pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus affreux des gars. «