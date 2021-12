Ben Affleck répond à ses commentaires sur le divorce de Jennifer Garner à la suite d’un contrecoup

Ben Affleck clarifie les commentaires controversés qu’il a faits à propos de son mariage avec son ex-femme Jennifer Garner. L’acteur de Last Duel est apparu sur Jimmy Kimmel Live! Mercredi soir, au milieu du contrecoup qu’il a reçu des remarques qu’il a faites sur The Howard Stern Show, au cours desquelles il a déclaré qu’il « boirerait probablement encore » si lui et Garner n’avaient pas divorcé.

« Je ne voudrais jamais que mes enfants pensent que je dirai un jour du mal de leur mère », a déclaré Affleck mercredi à Jimmy Kimmel à propos de ses filles Violet, 16 ans, et Seraphina, 12 ans, et de son fils Samuel, 9 ans, qu’il partage avec Garner. L’acteur oscarisé a ajouté qu’il pensait que la conversation « significative » avait été sortie de son contexte pour signifier « l’exact opposé » de ce qu’il avait dit.

« J’avais continué et j’avais dit à quel point nous nous respectons les uns les autres et nous soucions les uns des autres et nous soucions de nos enfants et les mettons en premier », a déclaré Affleck, notant que la partie de l’interview qui a fait les gros titres « m’a juste fait passer pour le le pire, le plus insensible, le gars horrible et stupide. » Il a conclu: « Ce n’est pas vrai. Je ne le crois pas. C’est exactement le contraire de qui je suis, de ce que je crois. »

Au cours de son entretien avec Howard Stern, Affleck a expliqué que ses problèmes d’alcool, avec lesquels il avait lutté avant d’épouser Garner, s’étaient aggravés tout au long de leur mariage. « Je serais probablement encore en train de boire. C’est en partie pourquoi j’ai commencé à boire … parce que j’étais piégé », a-t-il déclaré à propos de ce qui se serait passé si lui et Garner n’avaient pas divorcé. « Je me disais ‘Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas content. Qu’est-ce que je fais ?’ Ce que j’ai fait, c’est boire une bouteille de scotch et m’endormir sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution. »

Affleck et Garner se sont mariés en 2005 et se sont séparés en 2015 avant de finaliser leur divorce en 2018. L’acteur de Tender Bar a ajouté à Stern que même s’ils avaient tout donné pour leur mariage, cela n’a tout simplement pas fonctionné. « Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné, cela arrive, avec quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne devrais plus être marié », a-t-il ajouté. « En fin de compte, nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons essayé parce que nous avions des enfants. Nous avions tous les deux l’impression que nous ne voulions pas que ce soit le modèle que nos enfants voient du mariage. »