Ben Affleck n’a pas hésité à dire à Howard Stern ce qui avait conduit à sa première rupture avec Jennifer Lopez. L’acteur dit que les deux ont annulé leurs fiançailles en 2004 en raison de l’attention négative que leur relation avait reçue à l’époque.

« Je dirais que c’était environ 50 pour cent [of what destroyed our relationship]. L’idée que les gens vous détestent et qu’ils vous détestent ensemble et qu’être ensemble est empoisonné, laid et toxique et la chose à laquelle aucun de nous ne veut faire partie », a déclaré Affleck lors de l’émission The Howard Stern Show de SiriusXM. « Et qui le f–– voudriez-vous les inviter à dîner ? Et qu’est-ce qu’ils font ensemble ? »

Ben et Jennifer Lopez ont ravivé leur romance plus tôt cette année après avoir rompu avec son ancien fiancé Alex Rodriguez. La star de Batman a commencé à sortir avec Lopez en 2002. Ils se sont rapidement fiancés l’année suivante, mais n’ont pas réussi à se rendre dans l’allée avant d’arrêter. Affleck a épousé Jennifer Garner, avec qui il partage trois enfants : Seraphina, Violet et Samuel. Affleck et Garner se sont séparés en 2018.

Affleck a ajouté qu’il avait quelques appréhensions à l’idée de se remettre avec Lopez à cause de ses enfants. « Eh bien, écoutez, ma responsabilité envers mes enfants est la plus haute responsabilité que j’aie. Donc je ne ferai rien de douloureux ou de destructeur pour eux si je peux m’en empêcher », a-t-il déclaré.

« Cela étant dit, je sais que ma vie les affecte. J’ai déposé mon fils à l’école il y a deux jours, et il est le seul à en parler », a-t-il poursuivi. « Il a neuf ans et il y a un tas de garçons plus âgés qui font une voiture de jouets ou quelque chose du genre, et je les ai entendus dire: ‘Oh Ben Affleck, Ben Affleck.’ Et mon enfant me regarde et me dit ‘#WelcomeToMyLife.' »

Affleck a ensuite partagé les facteurs qui ont contribué à son divorce en 2018. « La vérité, c’est que nous avons pris notre temps, nous avons pris une décision, nous nous sommes éloignés l’un de l’autre. Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné. Cela arrive », a-t-il déclaré. « C’est quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne devrais plus être marié. »

« Et puis nous avons dit: » Vous savez quoi? Nous avons essayé. Nous avons essayé, parce que nous avions des enfants « », a poursuivi Affleck. « Et puis nous avons tous les deux pensé: » Nous ne voulons pas que ce soit le modèle que nos enfants voient du mariage. « » Le cinéaste a également insinué à un moment de l’interview que son mariage avec Garner a conduit à son éventuel problème d’alcool. , et peu de temps après la publication d’informations selon lesquelles sa petite amie chanteuse de « Let’s Get Loud » était contrariée par les commentaires. Lopez a ensuite remis les pendules à l’heure en disant à PEOPLE que les histoires n’étaient « tout simplement pas vraies ». « Ce n’est pas ce que je ressens », a-t-elle déclaré, ajoutant « Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, coparent et personne ».