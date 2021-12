Ben Affleck révèle qu’il a vécu l’enfer avec Jennifer Garner

Ben Affleck révèle à quoi ressemblait sa vie avec Jennifer Garner | .

Récemment, dans une interview, Ben Affleck a avoué comment sa vie s’était déroulée mariage à côté de la célèbre actrice jennifer avec qui il a eu trois enfants au cours des 10 années où ils ont été mariés.

Comme vous le savez bien aujourd’hui, il entretient une belle relation avec Jennifer Lopez, avec qui il s’était fiancé il y a 17 ans, pourtant pour beaucoup il est important d’en savoir un peu plus sur leur mariage.

À travers son interview sur Howars Stern Show Ben affleck Il a avoué que c’était à cause de son mariage qu’il s’était mis à boire.

Actuellement Ben Affleck et Jennifer Garner entretiennent une relation assez amicale, d’ailleurs ils ont été surprenants à Halloween car Jennifer Lopez et l’ex-partenaire ont passé cette journée traditionnelle aux Etats-Unis ensemble.

Ceci dans le but que les enfants des trois cohabitent à ce type de rendez-vous, car pratiquement après tout, il est fort probable que Benifer commencera à vivre ensemble dans peu de temps et même à se marier.

Malgré le fait qu’aujourd’hui ils s’entendent le mieux, cela n’a pas toujours été constant, car dans leur mariage, malgré le fait qu’il ait duré 10 ans, le couple a essayé de le faire fonctionner, mais à la fin ils ont décidé de se séparer.

Quelque chose avec lequel beaucoup se sentiraient identifiés, c’est que les deux étaient ensemble pour leurs enfants, ce sujet vous semblera sûrement familier.

Propre Ben affleck Il a avoué dans son interview que s’il ne s’était pas séparé de Garner, il continuerait sûrement à boire, il a mentionné que c’était l’enfer qu’il vivait à côté de sa femme, non seulement à cause de la situation entre eux mais plutôt c’était quelque chose de forcé par son enfants.

Qu’est-il arrivé pour que Ben Affleck se mette à boire

Étant donné qu’au bout d’un moment il a commencé à avoir des problèmes avec sa femme avec qui il a participé au film Daredevil en 2003, il ne savait pas quoi faire sachant que son mariage ne fonctionnait pas, mais il ne pouvait pas se séparer pour ses enfants.

Affleck a déclaré qu’il s’était senti « piégé » en ne pouvant pas s’enfuir sachant qu’il avait trois enfants qui, pour ainsi dire, le ligotaient à sa femme.

Le moyen le plus simple que l’acteur ait trouvé était de boire, il préférait s’éloigner des problèmes et commencer à profiter d’une bouteille pendant qu’il s’endormait sur le canapé.

Bien qu’ils s’aimaient tous les deux, ils savaient que leur mariage ne fonctionnait pas, heureusement le couple a décidé de se séparer, ils se sont mariés en 2005 et après 10 ans de mariage et ont fait tout leur possible pour que ça marche, ils se sont séparés en 2015.