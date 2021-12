Ben Affleck revient sur sa belle relation avec JLo… disant qu’il a de la chance d’avoir bénéficié d’une seconde chance.

D’accord, ils disent que même si Ben Affleck veut garder les détails de sa relation avec JLo privés… (BAHAHAHA) – il est reconnaissant d’être de retour dans leur romance.

« J’ai beaucoup de chance dans ma vie d’avoir bénéficié d’une seconde chance, et je suis conscient que les autres n’ont même pas de chance. J’ai eu une seconde chance dans ma carrière. J’ai eu une seconde chance en tant qu’être humain », a déclaré la star du bar Tender de 49 ans au magazine WSJ, dans son numéro de janvier 2022. « La vie est difficile, et nous échouons toujours et attendons d’apprendre de ces défauts. La seule chose dont vous avez vraiment besoin pour profiter des opportunités que la croissance apporte, c’est la seconde chance. J’ai vraiment essayé d’en profiter. Je n’ai pas toujours réussi, mais là où j’ai réussi, ils se sont avérés être la marque de ma vie. »

Lorsqu’on a demandé à Ben qui avait appelé qui, le lauréat d’un Oscar a joué dans la cabine.

«Je peux dire que c’est définitivement beau pour moi. Et vous savez, l’une des choses que j’apprécie dans toutes les facettes de ma vie, c’est qu’elles ont été gérées d’une manière qui reflète cela. Ma vie reflète maintenant non seulement la personne que je veux être, mais la personne que je ressens vraiment que je suis – ce qui n’est pas parfait, mais c’est quelqu’un qui s’efforce et se soucie beaucoup d’être honnête, authentique et responsable. Il est difficile de dire qui en profite le plus sans entrer dans les détails bavards. » «Je pourrais dire que je me sens bien d’être en très bonne santé. Et c’est une bonne histoire. C’est une belle histoire. Et, tu sais, peut-être qu’un jour je le dirai. Écrivez à propos de tout cela. Et puis j’y ai mis le feu. »

Ben sait qu’il y a une fascination chez les gens pour sa relation avec JLo. Et, vous savez, tout le monde aime Bennifer… ils adorent les voir ensemble et amoureux poser devant les caméras.

« Je reconnais un peu ce phénomène, et votre description me parle », a déclaré Ben lorsque le journaliste a comparé les retrouvailles du couple à l’arrivée d’une comète et à la capacité de « se tenir sous sa lumière » d’une manière qui n’était pas possible avant. . « Je pense que c’est une caractérisation adéquate de ce qui peut vous arriver, si vous apprenez des difficultés et avez de la chance. »

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​noué leur relation officielle sur Instagram en juillet, faisant leurs débuts sur le tapis rouge en septembre lors de la première de The Last Duel à la Mostra de Venise. Peu de temps après, une source a déclaré à Us Weekly que leur romance s’améliorait de plus en plus et qu’ils regardaient ensemble vers l’avenir.

« Ils sont tellement amoureux que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient officiellement fiancés. « Ils cherchent tous les deux à passer le reste de leur vie ensemble. Cela ne leur vient même pas à l’esprit que cela ne fonctionnera pas à long terme. »

IL POSSÈDE! D’accord. Ben Affleck revient sur sa relation avec JLo.