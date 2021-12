Ben Affleck se défend après des critiques pour ce qu’il a dit sur son ex-femme

Ben Affleck répond aux critiques pour un commentaire sur son ex-femme 1:26

. – Ben Affleck essaie de remettre les pendules à l’heure. Après avoir accordé une longue interview à l’émission de radio d’Howard Stern, Affleck a fait face à des réactions négatives à certains des commentaires qu’il a faits à propos de son mariage avec l’actrice Jennifer Garner et de la façon dont les problèmes ont contribué à son alcoolisme.

Il a déclaré que s’ils ne s’étaient pas séparés en 2015, « il serait probablement encore en train de boire ».

« C’est en partie la raison pour laquelle j’ai commencé à boire », a déclaré Affleck à Stern. « Parce qu’il était piégé. »

Affleck s’est arrêté mercredi à « Jimmy Kimmel Live » pour clarifier ses déclarations. Il a déclaré qu’après avoir enquêté sur les raisons pour lesquelles ce qu’il pensait être une interview « honnête » faisait sensation, il a conclu que ses paroles s’étaient transformées en « appât à clics ».

« Ils avaient littéralement pris la conversation que j’avais eue pendant deux heures et avaient donné l’impression que je disais exactement le contraire de ce que j’avais dit », a-t-il déclaré. « J’ai continué (à parler) et j’ai dit à quel point nous nous respectons et prenons soin les uns des autres et nous nous soucions de nos enfants et nous les mettons en premier et nous passons en revue nos affaires. Et ils ont dit que j’avais blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme et cela c’était. » piégé « et ils m’ont fait passer pour le pire, le plus insensible, le plus stupide des gars. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas vrai. Je ne pense pas. C’est exactement le contraire de qui je suis et de ce que je crois. »

La star de « The Last Duel » et Garner ont annoncé leur rupture un jour après leur 10e anniversaire et il a fallu presque deux ans avant de demander le divorce. Les deux ont parlé à plusieurs reprises de leur approche collaborative de la coparentalité de leurs enfants.

Après que Kimmel ait souligné qu’Affleck était irrité d’en avoir parlé, Affleck a admis: « Ça me fait mal, mec. »