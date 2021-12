Ben Affleck se fait écraser par les commentaires de Frank sur son mariage avec Jennifer Garner

Dans une récente interview avec Howard Stern, Ben Affleck a parlé de son mariage avec son ex-femme Jennifer Garner, la blâmant apparemment pour nombre de ses problèmes d’alcool. « La vérité, c’est que nous avons pris notre temps, nous avons pris une décision, nous nous sommes éloignés l’un de l’autre », a déclaré Affleck. « Nous avons eu un mariage qui n’a pas fonctionné. Cela arrive. C’est quelqu’un que j’aime et que je respecte, mais avec qui je ne devrais plus être marié. »

« Et puis nous avons dit: » Vous savez quoi? Nous avons essayé. Nous avons essayé, parce que nous avions des enfants « », a-t-il ajouté, « Et puis nous avons tous les deux pensé: » Nous ne voulons pas que ce soit le modèle que nos enfants voir du mariage.' » Affleck a expliqué que si lui et Garner étaient restés mariés, il avait l’impression qu’il continuerait à être en proie à sa dépendance à l’alcool. Il a expliqué que leur mariage « faisait partie des raisons pour lesquelles j’ai commencé à boire de l’alcool, j’étais piégé ».

De nombreuses personnes sur Twitter ont été choquées par l’implication que Garner était la raison pour laquelle Affleck a commencé à boire, soulignant que son premier voyage en cure de désintoxication avait eu lieu en 2001, plusieurs années avant même qu’ils ne commencent à sortir ensemble. Elle l’a également emmené en cure de désintoxication en 2018, des années après leur séparation.

Comparaisons avec Garner

De nombreuses personnes sur Twitter ont également partagé des extraits d’entretiens précédents que Garner avait donnés où elle était plus gracieuse dans la façon dont elle parlait de son ex-mari.

rappel : ben affleck peut donner 100 🗑️ interviews sur jennifer garner, mais elle n’en a besoin que d’une pour le détruire absolument pic.twitter.com/hnZwIkkg2F – Cole Delbyck (@coledelbyck) 15 décembre 2021

en pensant à quel point jennifer garner a été tellement plus gentille avec ben affleck qu’il ne l’a jamais mérité https://t.co/xgdrioGV9q pic.twitter.com/o1yhEk3l66 — je veux bailey-ve 🛸 (@been_herde) 15 décembre 2021

Jennifer Garner: * l’aide à se réadapter 3 années complètes après leur séparation * pic.twitter.com/9StRYJ7tWI — Cecily (@chicagobonjour) 14 décembre 2021

Les luttes de l’alcoolisme

D’autres personnes ont souligné que l’alcoolisme est une maladie et qu’il n’était pas juste d’en blâmer Garner. « Quand vous ne pouvez pas accepter que votre problème d’alcool soit à cause de vous, vous avez toujours un problème d’alcool. Jennifer Garner n’a pas poussé Ben Affleck à boire, elle l’a cependant conduit en cure de désintoxication probablement en lui sauvant la vie », a écrit un Twitter utilisateur.

Donc, parce que Ben Affleck s’est senti piégé dans son mariage avec Jennifer Garner, il a commencé à boire puis à coucher avec la nounou (il a laissé la nounou de côté). Il se sentait tellement pris au piège dans son mariage que 3 ans après leur séparation, Jennifer a dû le conduire en cure de désintoxication. pic.twitter.com/4H3jad0YNI – fille (@twa96) 15 décembre 2021

Je viens de me rappeler que Ben Affleck a également utilisé son discours aux Oscars pour discuter du travail acharné de son mariage. pic.twitter.com/KzlxaJYghA – Emma Fraser (@frazbelina) 15 décembre 2021

Il aurait pu rester silencieux

« Je pense qu’Abe Lincoln l’a mieux dit : mieux vaut garder le silence et passer pour un d— que de parler à Howard Stern de Jennifer Garner et de lever tout doute », a tweeté une autre personne.

Les amis de Jennifer Garner lui disent de ne pas lire l’interview de Ben Affleck avec Howard Stern… pic.twitter.com/QNtWoLYtsv – teatime75 (@teatime75) 15 décembre 2021

Je me demande si Ben Affleck sait qu’il ne peut tout simplement pas parler publiquement de son ex, la mère de ses enfants, la personne qui a conduit son derrière en cure de désintoxication. Comme, c’est une chose que vous pouvez faire. Ne dites simplement pas de choses blessantes à son sujet à Howard Stern, entre autres. – Just Mindy (@just_mindy) 15 décembre 2021

Un avertissement à J.Lo

D’autres personnes ont souligné que la petite amie d’Affleck, Jennifer Lopez, devrait probablement faire attention aux drapeaux rouges. « Je suis presque sûr que Ben Affleck n’a pas arrêté de boire, même pas avec JLo. L’homme a des problèmes, c’est écrit sur son visage et cela ne s’arrêtera pas quel que soit son partenaire, car le problème est LUI. Blâmer la mère de ses enfants, qui a eu beaucoup de problèmes avec ses BS, est GROSS! » a tweeté une autre personne.

Jennifer Garner a esquivé cette balle. Ben Affleck est un gâchis chaud. Bonne chance à Jlo. #theview pic.twitter.com/jlTwemAdJj – Mayrabella 😷👩‍💻💃❤🏋️‍♀️♍ (@mayrabella101) 15 décembre 2021

L’interview de Ben Affleck devrait être un majeur pour J.Lo. S’il attribue son comportement à son ex, attendez qu’il rompe avec vous. – Lee Radziwill (@RadziwillLee) 15 décembre 2021

