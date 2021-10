Ben Affleck se vante d’avoir perfectionné son espagnol grâce à Jennifer Lopez

« Je suis très fier de ce film parce que je pense que c’est une histoire très importante sur une femme incroyable. Nous avons la chance d’apporter cette histoire aux gens, au public et j’ai aussi l’opportunité de travailler avec ces deux grands écrivains et… c’est très bien », a déclaré Ben en espagnol lors de l’interview qu’il a accordée à l’émission Despierta América.

Mat Il en a profité pour faire une blague à son collègue et dire : « Surtout moi », faisant référence au fait que Affleck J’ai eu la chance de travailler avec lui. Cependant, l’acteur l’a corrigé : « non, non, surtout elle (Nicole). »

Plus tard, le petit ami de Jennifer Lopez a déclaré que tous deux avaient eu la grande fortune Holofcène accepter de travailler avec eux et de réaliser ce projet.

Le film sort le 14 octobre au Mexique. (IMDb.)

Interrogé sur ce qui l’a le plus attiré dans le film, Ben affleck Il a commenté : « Je pense que c’est évident, l’histoire de cette femme est la chose la plus importante, la plus incroyable, et aussi le fait que personne ne la connaît, du moins ici aux États-Unis ; en France c’est un peu connu. Nous avons également eu l’occasion d’écrire une histoire compliquée si vous pensez que dans le passé les hommes étaient la personne la plus importante et les femmes étaient deuxième, voire troisième, et n’étaient importantes que si elles en avaient besoin ; puis nous avons découvert comment nous pouvions le (présenter) et dire oh non, c’est peut-être une autre histoire que ça », a-t-il expliqué.