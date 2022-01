Ben Affleck s’inquiète de la façon dont la perception publique de lui pourrait affecter ses enfants : « C’est vraiment difficile »

Ben Affleck a admis qu’il ne se souciait pas vraiment de la façon dont il était décrit dans les médias jusqu’à ce que ses enfants grandissent dans une nouvelle interview.

Affleck, 49 ans, a parlé de sa perception du public dans une interview avec le Los Angeles Times.

« Je suis arrivé à un endroit où [the public perception] était si différent de qui je suis que j’ai juste arrêté de lire et de m’en soucier », a-t-il déclaré au magazine. « Mais ensuite, à mesure que mes enfants grandissaient et commençaient à voir Internet eux-mêmes, c’est la partie difficile. »

« Même le mème ‘Sad Affleck’ – c’était drôle pour moi. Je veux dire, il n’y a personne qui n’a pas ressenti ça à un junket. Mais mes enfants le voient et je me dis ‘Oh, vont-ils penser que leur papa est fondamentalement triste ou ils doivent s’inquiéter pour moi ? C’est vraiment difficile », a expliqué Affleck.

Ben Affleck a admis qu’il n’avait pas prêté attention à la façon dont il était décrit dans les médias jusqu’à ce que ses enfants grandissent. (Photo par Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images)

Affleck partage trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garner; Violet Anne, Seraphina Rose et leur fils Samuel Garner.

Garner et Affleck se sont mariés en 2005 et ont divorcé en 2018.

Affleck a été franc au sujet de son alcoolisme. Il a passé du temps en cure de désintoxication et a traversé des vagues de sobriété depuis les années 1990.

Affleck a été ouvert à propos de ses problèmes relationnels, familiaux et de toxicomanie. (PA)

Il a écrit sur sa bataille contre la dépendance sur Instagram en 2018.

« Lutter contre toute dépendance est une lutte difficile et permanente. À cause de cela, on n’est jamais vraiment en traitement ou hors traitement. C’est un engagement à plein temps. Je me bats pour moi et ma famille », a-t-il écrit.

Affleck est allé plusieurs fois en cure de désintoxication. (.)

Il a ensuite remercié « la famille, les collègues et les fans » pour leur soutien.

« Tant de personnes ont contacté les médias sociaux et parlé de leur propre parcours avec la toxicomanie. À ces personnes, je tiens à dire merci. »