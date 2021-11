Ben Affleck veut son Noël avec JLO et son ex Jennifer Garner | .

Les célébrités approchent, Noël approche à grands pas et Ben affleck Il le sait à cause de ce qu’il compte faire d’une journée très spéciale et aussi très inattendue pour les internautes.

Comme vous le savez sûrement, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont l’un des couples les plus médiatiques depuis qu’ils ont pris leur relation amoureuse, étant capturé dans Los Angeles, New York et même dans Italie, célébrant leur amour lors d’une croisière en Méditerranée il y a peu de temps.

Nous avons également pu constater qu’ils ont eu des sorties les proches avec les filsEh bien, malgré tout ce qui se passe, les enfants sont la chose la plus importante pour eux et c’est pourquoi ils planifient quelque chose.

Ces vacances de Noël seraient passées de manière à ce que leurs enfants puissent en profiter, selon une source très fiable à proximité, Ben Affleck envisagerait de passer ses Noël avec Jennifer Lopez et aussi son ex-femme Jennifer Garner, qui est la mère de ses trois enfants.

« De cette façon, les deux pourraient s’unir pour les enfants », selon les déclarations de Ben Affleck, quelque chose qui pourrait sembler très étrange et même ressembler à un film de comédie dans lequel des situations inconfortables surviennent et dignes de rire.



Benn Affleck et JLO ont apprécié leur relation et pourraient proposer ce plan de fin d’année.

Cependant, l’acteur assure que Jennifer Lopez se moque bien de ce que les autres disent alors elle serait prête à faire cette réunion de Noël sans aucun problème, malgré le fait qu’ils aient divorcé en 2018 après avoir eu 13 ans de mariage, avoir leurs enfants, Violet , Seraphina et Samuel, 13, 12 et 9 ans respectivement.

Espérons que votre plan aboutisse, qu’il a déjà été convenu et que les deux Jennifer auront probablement l’occasion de devenir amies, comme c’est presque certain puisque la Diva du Bronx est une personne très sociable et ouverte, donc cela ne semblerait pas étrange.

Dans Show News, nous devrons garder un œil sur cette nouvelle, nous commenterons respectivement tout ce qui découle de cette rumeur et même si les choses se terminent mal, nous vous recommandons de ne pas décoller.