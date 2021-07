Ben Affleck « veut voler le cœur » de la fille de JLo et Marc Anthony

Muñiz, 13 ans, son amie et Affleck Ils sont entrés dans une librairie et quelques minutes plus tard, les filles sont sorties avec plusieurs sacs de courses, tandis que l’acteur les escortait à tout moment, s’occupant des curieux du lieu et des photographes qui réalisaient les images de leur bonne coexistence.

Ben jamais perdu de vue Emme et son amie, après avoir réussi à rouvrir le site qu’elle a refermé après son départ. Les trois hommes sont ensuite montés à bord du camion et ont immédiatement quitté les lieux. Ce n’est pas la première fois que l’on voit la jeune femme avec le petit ami de sa mère, la semaine dernière, ils ont passé une journée de plaisir à Universal Studios.

Ben Affleck est allé avec Emme à Bookhampton, à East Hampton New York, même si c’était fermé, à la fin s’ils pouvaient acheter. (Splash News / Le Groupe Grosby)

Le vendredi de la semaine dernière, toute la famille a été surprise au parc d’attractions, avant de partir pour New York. Grâce aux instantanés, nous avons vu que ce jour-là, ils étaient également sur le site, en train de passer le meilleur moment, les jumeaux du chanteur et le plus jeune fils de Ben, Samuel, neuf ans.

“Leur relation est très forte. (Elle) est plus qu’heureuse (avec Affleck). Ben commence lentement à connaître les enfants (à partir de Jennifer), et son propre fils commence également à passer du temps avec JLo et ses enfants », a déclaré une source après la sortie en famille au parc d’attractions.