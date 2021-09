Ben aime fumer et discuter avec les fans lors d’une tournée dans le Bronx avec J Lo

Lire du contenu vidéo

– Ben Affleck était de bonne humeur dimanche alors qu’il se promenait dans le quartier natal de sa copine – parce qu’il interagissait en fait avec les fans … quelque chose qu’il ne fait presque jamais.

TMZ a mis la main sur d’autres vidéos montrant Ben sortant pour une autre pause cigarette pendant que Jen était à l’intérieur du Lit Bar en train de faire son livre. Effectivement, ils avaient attiré une foule remarquée … mais au lieu de se recroqueviller – BA est intervenu pour une conversation amicale, qui s’est avérée hilarante.

Regardez le clip – vous pouvez voir Ben le couper avec ces spectateurs adorateurs, qui ont été définitivement frappés par les stars … mais qui ont également gardé leur esprit à leur sujet alors qu’ils faisaient des compliments au gars. Ben, bien sûr, était courtois… et assez réactif.

On nous dit qu’il y avait un enterrement de vie de jeune fille à côté, et que ces dames ont en fait essayé d’inviter Ben au shindig – mais il a dûment noté, désolé … “ma fille” est à l’intérieur, et je suis coincé.

Il n’a pas dit exactement cela, mais le sentiment était là – il semble que ces gens comprennent et plus encore. Écoutons-le pour le MVP du Bronx du jour !

— Une source proche de J Lo raconte à TMZ… Jennifer et Ben sont allés dans une librairie appartenant à une Latina, Lit Bar, non loin de l’endroit où Jennifer a grandi. Elle était là dans le cadre de sa nouvelle plate-forme axée sur la mission, Limitless Labs, pour mettre en lumière les entrepreneurs latino-américains et les diplômés du programme 10 000 petites entreprises de Goldman Sachs à temps pour le Mois national du patrimoine hispanique.

On nous a également dit que Ben Affleck enregistrait fièrement Jennifer lorsqu’elle a expliqué à quel point il était important pour elle d’être là dans la communauté avec tous les entrepreneurs et David Salomon et Dina Powell de Goldman Sachs. Il s’avère que… Ben a également passé du temps avec les entrepreneurs et a en fait acheté une brassée de livres.

Bon coup de BF, c’est sûr.

Jennifer Lopez a pris Ben Affleck retour à l’endroit où tout a commencé – à savoir, le bloc qui lui a donné son surnom … et le mec a semblé se mettre à l’aise en s’allumant.

Bennifer est retourné sur les terrains de J Lo dimanche – ceci après avoir passé les derniers jours en Italie, où ils ont apporté leur fête de l’amour au tapis rouge et au-delà. Maintenant, c’était au tour du Bronx de jeter un coup d’œil au couple puissant d’Hollywood … et ils n’étaient pas timides.

Des témoins oculaires ont aperçu Ben et Jen en train de visiter le quartier natal de ce dernier, passant près d’un endroit appelé Lit Bar dans ce que l’on nous a dit semblait être une petite tournée commerciale – avec J Lo surgissant pour montrer son amour. BA suivait… et avait apparemment besoin d’une pause cigarette entre les arrêts.

Regardez cette vidéo obtenue par TMZ de Benny tirant sur une cigarette et saluant les fans qui l’ont remarqué. Il inspira rapidement, car il était de retour à l’intérieur en un rien de temps – mais le chat était sorti du sac… parce que lorsqu’ils sont sortis… il y avait un essaim de personnes avec des téléphones éteints.

Comme nous l’avons dit … ils n’essayaient pas de cacher leur présence – et vous pouvez le dire par leur langage corporel. Jen faisait des signes de la main et Ben a même esquissé un sourire.

Tu dois penser que Ben amènera bientôt son boo dans sa propre ville natale – Cambridge n’est pas si loin de New York … et Bennifer semble être en mouvement.

Beantown, nous voilà ???

