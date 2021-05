Ben Askren a admis qu’il perdrait face à Jake Paul avant le KO du premier tour, a déclaré le combattant de l’UFC Belal Muhammad

Ben Askren aurait remporté 500000 $ de sa défaite par élimination directe au premier tour contre Jake Paul.

Quoi que vous pensiez de sa performance et de ce que ce combat peut signifier ou non pour son héritage, vous devez imaginer que Funky prend un grand réconfort dans ce jour de paie.

Triller Fight Club

Paul a porté son record à 3-0 quand il a terrassé Askren

Selon le combattant de l’UFC Belal Muhammad, c’était l’incitation d’Askren depuis le début.

Dans une interview menée en association avec Unikrn, qui a lancé un nouveau produit de paris UFC virtuel pour les fans de MMA, Muhammad affirme qu’Askren lui a dit avant le combat qu’il allait perdre.

«Cela fait plus de mal à la boxe qu’autre chose, tout le spectacle était une blague. Tout le monde en MMA sait que Ben ne boxe pas.

«Je me suis entraîné avec Ben et je sais qu’il ne boxe pas et il a même admis que si Jake Paul avait une capacité de boxe quelconque, il allait perdre. Et à en juger par la façon dont Ben s’est présenté à la pesée, il avait l’air super hors de forme, il ne se souciait pas de ce combat.

«Ces gars sont des Youtubers, ils ne peuvent pas combattre de vrais combattants, donc ils doivent continuer à se battre contre des gars qui ne peuvent pas frapper. Si vous voulez continuer à recevoir ces jours de paie, vous devez continuer à gagner.

Askren a qualifié la perte de “ gênante ” mais a été bien payé

«Maintenant, vous avez des nerds et des trolls en ligne qui pensent que ces gars-là sont en fait de vrais combattants. C’est la seule chose qui soit ennuyeuse à ce sujet. Vous avez ces gars, ces petits nerds effrayants, qui pensent que ces gars-là sont des monstres maintenant.

Muhammad a raison: Askren n’a jamais, jamais été célèbre pour ses frappes debout. C’est un lutteur renommé et cela faisait partie de l’attrait du combat.

Un athlète décoré de classe mondiale dans les sports de combat pourrait-il se traduire par de la boxe sans compétences de frappe connues? Ou succomberait-il au YouTuber qui a eu un vrai entraînement pendant quelques années mais qui n’a combattu aucun vrai boxeur?

Il s’avère que ce dernier était victorieux et Askren savait apparemment que ce serait le cas depuis le début.

Certains fans pourraient se sentir trompés en lisant que s’ils payaient leur argent durement gagné pour regarder le combat, mais ce n’est guère Anthony Joshua qui le dit en privé avant de rencontrer Tyson Fury.

Muhammad rebondit de son no contest avec Leon Edwards en s’entraînant avec Khabib Nurmagomedov