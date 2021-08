Ben Askren admet qu’il prendra la défaite contre Jake Paul d’une meilleure façon, si le YouTuber parvient à battre Tyron Woodley

in

Après une performance honteuse devant Jacques Paul en avril, Ben Askren regardera le prochain match de la YouTubeur. Ce dimanche, l’influenceuse affrontera Tyron Woodley, pour l’ancien champion de Bellator MMA et Un championnat, un triomphe du phénomène médiatique pourrait regagner son honneur de combattant.

«Je ne sais toujours pas si Jake Paul est un bon combattant. Il m’a bien branché une fois, mais pas comme s’il avait eu six rounds de moi. Il frappe fort, je dois lui donner du crédit. Et s’il bat Tyron, je me sentirai beaucoup mieux à propos de ce qui m’est arrivé, parce que Tyron est tellement bon. Je pense que c’est peu probable, mais, dans ce cas, c’est ce que je penserais”expliqué Askren en entretien avec TMZ.

Le 17 avril, Ben est sorti de sa retraite et a accepté de faire face Jacques, qui a promis de donner un spectacle devant le vétéran de la MMA. Dans le combat, valable dans les règles de la boxe, c’était vu comme un véritable massacre, Askren, connu pour ses combats puissants, a montré peu de niveau de frappe et a été éliminé au premier tour.

Avis

Après la défaite de l’ancien champion de Bellator MMA et Un championnat, Woodley dans ses réseaux sociaux, il a demandé l’opportunité d’affronter les YouTubeur. Quelques semaines plus tard, le combat était finalisé.

Dimanche sera le premier match de Woodley, puisque l’ancien champion poids welter de UFC il a été licencié de l’organisation. Il y a beaucoup d’attente pour les fans, qui vont désormais voir si l’influenceur digital a évolué dans sa boxe.

