Ben Askren a finalement riposté à Jorge Masvidal près de deux ans après avoir été éliminé par le natif de Miami en seulement cinq secondes à l’UFC 236.

L’ancien artiste martial mixte se battra à nouveau le 17 avril contre la sensation YouTube Jake Paul dans un combat de huit rounds à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta.

Askren et Paul se rencontreront à Atlanta le 17 avril, mais ont été impliqués dans une conférence de presse animée alors que le combat a presque commencé plus tôt que prévu.

Il y a des sceptiques qui peuvent croire que ce que fait Paul est mauvais pour la boxe, baisser le ton avec ses attaques répétées contre des combattants comme Conor McGregor ou voler la vedette à des combattants légitimes.

Pourtant, après le succès de l’incursion de frère Logan dans le cercle carré, peu de gens pourraient reprocher à « l’enfant à problèmes » d’utiliser sa plate-forme et d’avoir amené ses millions de fans dans le sport.

Les singeries de Paul lors de la conférence de presse de la semaine dernière n’auront pas fait grand-chose pour étouffer les arguments contre la boxe YouTube, avec FaceTiming Masvidal, natif de Cleveland, pour se moquer d’Askren.

« Gamebred » s’est lancé sur la sensation de lutte avec un genou volant en juillet 2019 pour rendre inconscient l’ancien champion du championnat ONE et des poids welters Bellator.

Paul s’est entraîné avec Masvidal avant le combat

Paul a continué à se moquer d’Askren en rejouant le clip du KO viral même si l’ancien vedette de la lutte a prétendu ne pas être dérangé par cela.

Continuant à frotter du sel sur les plaies, Masvidal a tweeté plus tard: «L’individu que j’ai enterré ne représente pas le MMA. Il représente tous les renifleurs de noyau dur et d’entrejambe occasionnels.

Askren s’est maintenant levé à l’appât, décrivant le célèbre genou volant de Masvidal comme « chanceux ».

«Je me suis abstenu pendant 2 ans, mais soyons le vrai Jorge. Vous avez atterri le genou le plus chanceux de votre vie et je vous ai rendu célèbre », a tweeté Askren.

« Je vous en prie. Vous avez obtenu 50-43 par Usman et vous serez probablement de nouveau le mois prochain. Battez-le perdant.

« Gamebred » s’est mérité le KO UFC le plus rapide de l’histoire

Bien sûr, décrire l’exécution parfaite d’une technique de frappe difficile comme « chanceuse » est quelque peu incorrect, d’autant plus qu’il y avait des images du vestiaire montrant Masvidal pratiquant le genou volant.

Mais avec moins de trois semaines avant l’événement principal, vous pouvez garantir qu’il y aura des feux d’artifice avant, pendant et après.