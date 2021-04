Ben Askren “ embarrassé ” par le résultat de Jake Paul, s’excuse sur Twitter et dit qu’il ne se battra plus et prend sa retraite avec un gros sac à main et un objectif de coaching

Ben Askren est prêt à tout ridicule qui pourrait survenir après sa défaite au premier tour contre Jake Paul.

Askren a déclaré qu’il était gêné par la défaite et a tweeté qu’il était désolé de ne pas avoir gagné.

Triller Fight Club

Askren a été terrassé par Paul au premier tour et l’arbitre a cru qu’il avait terminé

«J’ai été assommé par Jake Paul – c’est vraiment embarrassant», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que le ridicule qu’il recevrait était mérité.

Askren a déclaré qu’il ne participerait plus à la compétition après la défaite et qu’il prendrait à la place l’argent qu’il avait gagné et entraînerait la lutte.

Pour avoir affronté Paul – 2-0 en boxe avant ce combat – il aurait gagné 500000 $, bien que l’on ne sache pas encore quel pourcentage des bénéfices à la carte recevra chaque combattant, ni quels autres bonus ils sont dus.

Triller Fight Club

Askren dit qu’il va maintenant prendre l’argent qu’il a gagné et partir au coucher du soleil

Et ce beau jour de paie pourrait être une raison pour les sourires qu’il partageait avec sa femme alors qu’il marchait du ring à sa loge.

Il a été repris par l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Daniel Cormier, qui a été stupéfait par la défaite et a ensuite publié un clip de l’heureux couple sur Twitter.

«Attendez une minute, est-ce qu’Askren nous a tous eu?

«Comme si c’était un truc de magicien, il ne riait pas en allant à l’arrière, n’est-ce pas? Allez, Ben lol.

Paul a combattu des adversaires plus coriaces à Robbie Lawler – il a pris un coup contre lui avant de gagner – Demian Maia et Jorge Masvidal entre autres, mais Cormier était incapable de l’expliquer.

«C’était à peu près aussi grave que possible», a-t-il déclaré dans une vidéo YouTube mise en ligne par son fils.

«Cela n’aurait pas pu être pire.»

Reconnaissant qu’il y avait une carte UFC complète en même temps avec Robert Whittaker et Kelvin Gastelum, Cormier a déclaré que “ l’épave du train ”, comme il l’appelait la carte de combat Triller, ne pouvait pas être évitée.

Askren a qualifié la perte de “ f *** ing embarrassante ”

«Maintenant, ce mec Jake Paul peut prétendre être un combattant un peu plus longtemps», a-t-il ajouté.

«En fin de compte, il va devoir se battre contre quelqu’un qui peut réellement se battre et quand il le fera, nous verrons de quoi il s’agit, je suppose.

«C’est fou qu’il ait fait ça à Ben Askren parce que Ben Askren a un bon menton.