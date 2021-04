Ben Askren est éliminé par Jake Paul tout aussi embarrassant perte rapide de KO contre Jorge Masvidal

Ben Askren a dû manger une humble tarte après avoir été assommé par Jake Paul.

L’ancien champion des poids welters ONE et Bellator, Askren, défendait essentiellement la communauté MMA lorsqu’il a affronté Paul et lui, avec le président de l’UFC Dana White, a totalement minimisé les références du YouTuber.

Triller Fight Club

Askren a été terrassé par Paul au premier tour et l’arbitre a cru qu’il avait terminé

Paul assommerait Askren en un seul tour et a maintenant des stars de plusieurs sports qui cherchent à lui faire face.

Askren, un lutteur décoré qui n’a jamais été célèbre pour ses mains, s’est retrouvé avec un œuf sur le visage alors que l’athlète professionnel d’élite a succombé à un novice de YouTube.

Il s’est senti de la même manière lorsqu’il a perdu contre Jorge Masvidal à l’UFC 239 dans ce qui est le KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC en seulement cinq secondes.

Alors, qu’est-ce qui était le plus embarrassant pour Askren? Il a dit à Ariel Helwani qu’ils étaient assez uniformes, mais différents.

Jorge Masvidal narguant Ben Askren déchu

«Je dirais qu’ils sont tout aussi embarrassants, le combat de Masvidal signifiait évidemment beaucoup plus pour moi. C’était un combat qui avait peu d’importance dans ma vie, le combat Masvidal avait une importance géante », a déclaré Askren à ESPN.

«Le combat Masvidal, si je gagnais cela, j’allais me battre pour le titre UFC qui était la seule ceinture à ce moment-là que je n’avais pas détenue. Si je continue à gagner, alors je suis la première personne à le faire, je ne sais pas si vous voulez dire unifier, mais rassemblez ces trois ceintures principales et la première personne à le faire.

«Le match Masvidal comptait beaucoup plus pour moi. Si nous parlons d’un point de vue embarrassant, ils sont tout aussi embarrassants », a expliqué Akren.

Alors, étant donné ce qui s’est passé, Askren regrette-t-il d’avoir pris le combat? Compte tenu de l’argent impliqué, hautement improbable.

.

Askren a pris sa retraite du MMA et a connu la plus brève carrière de boxe

“Non, pas du tout,” répondit Askren. «Je pensais en fait que vous alliez poser cette question. La seule raison, la seule et unique raison pour laquelle je ne prendrais pas le combat s’est réellement produite. La raison est la capacité d’avoir un moment embarrassant », a déclaré Askren.

«C’est une terrible raison de ne pas le faire, à mon avis. Les deux principales raisons pour lesquelles je l’ai pris était que j’étais bien payé et je pensais que c’était une opportunité amusante, et je pense toujours que c’était ces deux choses.

«Il y a eu certaines choses dans les 11 semaines qui ont précédé qui m’ont stressé parce que certaines choses n’étaient pas vraiment organisées, mais dans l’ensemble, je me suis vraiment amusé.

Jake Paul a gagné au premier tour

«J’ai gagné beaucoup d’argent et malheureusement je n’ai pas obtenu le résultat que je souhaitais, mais lundi après, je vais simplement retourner à ma vie quotidienne habituelle.

Askren retourne à la retraite plus riche de 500 000 $ et continuera à entraîner la lutte pendant que Paul passera à ce qui devrait être un autre combat qui rapporte de l’argent.