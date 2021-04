Ben Askren gagne 500000 $ pour avoir été éliminé en 119 secondes par Jake Paul – presque autant que toute sa carrière à l’UFC

Pour avoir été assommé par Jake Paul, Ben Askren a presque gagné autant d’argent en 119 secondes qu’il ne l’a fait avec trois combats à l’UFC.

Le lutteur olympique et ancien champion du monde de MMA a été arrêté sans cérémonie au premier tour de ses débuts en boxe professionnelle contre la sensation YouTube.

Askren a gagné une petite fortune grâce à son court combat avec Paul

Le combat a commencé avec le joueur de 24 ans tirant son jab, tandis qu’Askren a contré avec un droit en pronation.

Mais dès que ça avait commencé, tout était fini.

Paul a atterri un seul crochet droit qui a envoyé Askren voler à travers le ring et vers la toile.

Il est revenu sur ses pieds, mais était sur les jambes instables et donc l’arbitre a agité le combat.

Askren a pris sa retraite du MMA et a connu une carrière de boxe brève mais infructueuse

‘Funky’ s’est battu trois fois à l’UFC avant d’annoncer sa retraite du MMA, lui rapportant 830 500 $ (600 350 £).

Cependant, le joueur de 36 ans a gagné 500000 $ (361440 £) de son combat avec Paul, comme l’a révélé la Georgia Athletic and Entertainment Commission, qui ne prend pas en compte les pourcentages de pay-per-view de Triller ou de ses accords de parrainage.

Paul, qui est passé à 3-0 avec son troisième KO consécutif, a gagné un salaire de base de 690 000 $ (498 790 £).

Après le combat, Askren a révélé qu’il ne participerait plus à la compétition et a plutôt affirmé qu’il repartirait avec son gros jour de paie et sa lutte d’entraîneur.

Tweeter des excuses pour ne pas avoir fait le travail, il a ensuite expliqué qu’il était embarrassant d’avoir perdu contre Paul, dont les autres combats se sont déroulés contre un autre influenceur et un joueur à la retraite de la NBA.