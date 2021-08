Ben Askren se sentira mieux si Jake Paul bat son ami Tyron Woodley

in

L’ancien combattant du MMA Ben Askren admet qu’il se sentirait mieux dans sa peau si Jake Paul bat l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley, bien qu’il sache que c’est un scénario peu probable.

Askren a subi une défaite embarrassante en avril dernier lorsqu’il a fait ses débuts en boxe. Après deux ans d’inactivité, il revient de sa retraite pour affronter Jake Paul dans un match de boxe.

Le “Problematic Kid” a éliminé l’ancien Bellator et le champion du championnat ONE au premier tour. Après un coup droit brutal, ‘Funky’ est tombé au sol du ring; Bien qu’il se soit relevé du mieux qu’il a pu, l’arbitre a arrêté le combat et a déclaré l’ancien YouTuber vainqueur.

«Je maintiens toujours que Jake Paul n’est pas un grand combattant. Il m’a juste donné un bon coup de poing, pas qu’il m’ait battu pendant six rounds. Il frappe fort, je suppose que je vais lui en donner le mérite. Je vais vous dire, s’il est capable de battre Tyron, je me sentirai probablement beaucoup mieux à propos de ce qui m’est arrivé. Parce que je vais penser “putain, Tyron est vraiment bon”. Je pense que c’est peu probable, mais si c’est le cas, c’est ce que je penserai.”

Paul, qui maintient une séquence de 3-0 sans défaite en tant que boxeur professionnel, devra désormais relever le défi le plus difficile de sa carrière. Il affrontera l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley, qui fera ses débuts sur le ring. Après avoir pris sa retraite des arts martiaux mixtes en mars de cette année, ‘T-Wood’ va maintenant s’essayer à la boxe.

‘The Chosen One’ était dans le coin d’Askren, et avant le match, il a eu un échange de mots avec Paul et son équipe. Enfin, vous aurez la possibilité de retirer l’épine de cet épisode avec le boxeur controversé.

Ben Askren, partenaire d’entraînement et ami de Woodley, est convaincu que Tyron sera le gagnant du concours ; et lui a envoyé un message clair et concis « Battez-le ».

Le rendez-vous entre Jake Paul et Tyron Woodley est ce dimanche 29 août à l’aréna Rocket Mortgage Field House. Ce sera le combat principal de la soirée à Cleveland, Ohio. Le combat se déroulera sous la barre des 190 livres et se déroulera en huit rounds. Il est à noter que celui qui perd doit tatouer le nom de l’autre, dans le cadre d’un pari que les deux parties ont accepté.