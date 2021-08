Ben Barnes, star de “Shadow and Bone”, s’aventure dans la musique et écoute son premier single

L’acteur Ben Barnes se lance enfin dans la sortie de la musique originale, et ses adeptes de longue date ne pourraient pas être plus excités. Barnes est connu pour avoir joué dans Westworld de HBO, The Punisher de Marvel Studios et Shadow and Bone de Netflix. Cette semaine, il a annoncé que ses débuts en tant qu’auteur-compositeur-interprète, Songs For You, sortiront le 15 octobre.

Songs For You est un EP de cinq chansons via Label Logic, distribué par Ingrooves, selon un communiqué de presse publié lundi. Le premier single, “11:11”, est désormais disponible en pré-commande et en pré-enregistrement sur la plupart des principaux sites de musique numérique, et Barnes a publié un teaser pour l’EP sur sa chaîne YouTube. Dans l’ensemble, Barnes et ses publicistes ont du mal à contenir l’annonce dans un genre de musique, mais son travail a définitivement un penchant soul-pop nostalgique.

“Je suis fasciné d’agir par la dualité des gens, et par le fait que nous avons tous la capacité de ressentir tout et plus d’une émotion à la fois”, a expliqué Barnes dans le communiqué de presse. “Je ressens ça aussi à propos de mes chansons. Même si elles semblent concerner une chose, je m’intéresse aux émotions conflictuelles et aux sentiments de transition… l’entre-deux. d’amour où vous abandonneriez tous vos souhaits pour que celui que vous aimez se sente entier… même si cela vous coûte, même s’ils ne peuvent pas “être à vous”.

Barnes a ajouté que ces chansons sont toutes issues de “la poésie écrite pour un être cher ou juste pour moi-même, une phrase oubliée depuis longtemps que j’ai notée dans un carnet il y a des années, inspirée d’une photographie, d’un moment, d’une citation, ou dans le cas de une chanson, une histoire que j’ai lue sur une femme pirate !” John Alagia et Jesse Seibenberg ont produit l’EP.

Pour certains, la nouvelle que Barnes est un musicien peut surprendre, mais ses abonnés sur les réseaux sociaux l’encouragent à sortir quelque chose comme ça depuis un certain temps maintenant. Barnes a diverti les fans lors de diffusions en direct depuis son banc de piano tout au long de la pandémie de COVID-19, et j’espère que ce public se produira également pour ses grands débuts en streaming.

Barnes est un acteur britannique connu pour certains rôles majeurs à succès, remontant au moins aux Chroniques de Narnia : Prince Caspian, où il a joué Caspian. Il était également un favori des fans sur Westworld où il a joué Logan Delos, et sur The Punisher où il a joué Billy Russo. Plus tôt cette année, il a joué le méchant général “Darkling” Kirigan sur Shadow and Bone, qui est actuellement en production pour une deuxième saison.

On ne sait pas quand cette émission sortira, mais au moment où elle le fera, Barnes pourrait être un nom familier pour une toute nouvelle raison. Songs For You sera disponible sur les services de streaming musical le 15 octobre.